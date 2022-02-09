男網友的車門上滿滿的尿漬。（翻攝臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

真的太缺德！一名男網友分享，他先前將愛車停在永和區路邊的停車格，卻突然聽見水柱噴濺在車體板金的聲音，抬頭一看才驚覺，有醉漢朝他的車小便，讓他氣的公開對方的正面照。

這名男網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，稱自己先前將車停在新北市永和區的合法停車格上，熄火後待在車內玩手機遊戲，豈料，他突然聽見有水柱聲衝在車門的板金上，回頭一看竟發現一名男子掏出下體，對著他的車門尿尿。

原PO表示，他起初以為自己聽錯，因為他雖然車子熄火，但車窗有開小縫，手機也播著音樂，理當外面可清楚辨識車內有人，再者，尿尿在他車門上的人在附近的熱炒店消費，怎麼會不去上店家提供的廁所，而是尿在他車上，他實在很困惑，但原PO也表示，他當下深怕起衝突，所以並未下車理論。

荒謬的經歷曝光後，不少網友氣憤回應，「我會叭他，縮回去他的事！」、「要在他尿到一半的時候喇叭按到底！按越久越好，最好其他人都來看」、「真的很噁，po得好！他們這麼多人喝醉，要是我我也不敢下去理論，PO網讓大家看他丟臉」、「馬尿喝個幾杯變潑猴」。

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