前女神主播張宇有亮麗顏值及火辣身材，曾被網友票選為「最正十大主播」第一名，但張宇在2016年宣布離開主播台，隔年閃電嫁給Tutor ABC副總裁劉彥谷，小倆口在3年內「生產報國」生下一對兒子，一家過著幸福生活。儘管張宇已升格當雙寶媽咪，但她仍保持住超火辣身材，張宇曾在IG曬出比基尼自拍照，超胸身材令人大嘆不科學。張宇昨(8)日在臉書分享趣味日常，家裡神桌竟驚現「春宮圖」，真相令人噴飯。

張宇昨(8)日在臉書寫道：「這張照片請珍惜著看，因為我不知何時會被滅口：過年在外婆家神桌上，發現供杯竟然換成 #春宮圖；大驚失色！難道銀髮族有什麼新時尚？虔誠的佛教徒外婆難道沒看到？這是惡搞嗎？對神明會不敬嗎？超出本人常識範圍，一時不知如何反應，後來表姊妹們決定還是要問清楚，免得拜拜時，我們一直盯著杯子看，越看越喜歡（欸不是）。」所以她們決定跟外婆問明「真相」。

女神主播張宇家裡神桌驚現「春宮圖」。（圖／截取自張宇臉書）

張宇揭曉答案：「外婆本人一臉無辜，解釋說原本杯子不小心打破，發現家裡不知誰送的就開來用，眼睛看不清楚，還以為是高雅的圖案！！我覺得幽默得很，倒是家裡其他正經八百的長輩們，因春宮圖崩潰惹～ #留下這張荒謬照 #到底誰送的是個謎 #我的外婆真可愛。」

她說：「話說長輩對熟悉事物，真的很容易視而不見ㄟ，我們對上一輩要多點寬容。」並自爆料：「像本人也曾住飯店時，森77的靠北牙膏難用，才發現自己連續好幾天，都是拿刮鬍膏刷牙呢～（此案單純是本人白目）」網友爆笑回應：「人家神明明明很高興，都金玉滿堂了呢」、「搭配下面四個字《金玉滿堂》（張宇：大濕開示）」、「暗示你快點金玉滿堂（張宇：兩個可以了啦滿出來了）」、「外婆想要大家補眼睛」，歡樂滿點。

張宇不吝嗇分享育兒經，受訪時曾表示自己不會用罵和強迫的方式帶孩子，同時，張宇很慶幸，自己和先生的育兒觀念雷同、都屬於自由派，會讓孩子去嘗試和犯錯，小倆口都認為，越是不准孩子做任何事，孩子就會更加想嘗試。因此她也不自我設限，婚後仍大方曬出比基尼辣照。