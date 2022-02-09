台灣高檢署首度於去年疫情期間，邀請藝人簡莉紋、士林地檢署檢察官黃睦涵等人，製作拍攝描述檢察官辦案的「Doing Justice」(尋找正義)5分鐘的4K微電影，這部堪稱是台灣版的「HERO」影片將分送各地檢署播放，讓民眾對於檢察官工作，有更深入的瞭解。

此外，台高檢署另製拍由司法院、法務部建置「科技設備監控中心」，以電子腳鐐等監控防逃的影片，也將在近期推出。

台高檢表示，為讓國人對於嚴肅的檢察官工作有更深入的瞭解，台高檢首次以檢察官日常辦案，正面形象為基調，製作一部片長5分鐘微電影「Doing Justice」（尋找正義），劇情以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜抽絲剝繭突破案情，竭盡所能成功羈押被告，追回犯罪所得並歸還弱勢被害人之題材，融入護「法」使者元素，強調檢察官尋找正義（Doing Justice）的心路歷程與艱辛，藉以傳達司法剛柔並濟之特性，懷抱公義與關懷的核心價值，帶領民眾認識不一樣的檢察官。

台高檢說，台高檢去年5月委由榮獲葡萄牙國際大獎的卓越數碼科技公司承製影片，製作團隊不畏疫情嚴峻時期，與檢察長邢泰釗、顧問檢察官鄧媛、黃立維、張安箴、黃珮瑜、林黛利等人歷經數十餘次會議討論溝通及交換意見，耗時8個月完成。影片邀請藝人簡莉紋、偵辦過興航南港空難的士檢檢察官黃睦涵分別飾演檢察官、法官。

台高檢說，影片已陸續分送所屬檢察機關為民服務中心民眾等候區播映，希望藉由影片拉近民眾與司法的距離，彰顯檢察官公益代表人形象。