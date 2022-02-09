經濟部部長王美花9日接見索國內閣一行4位部長訪團，除外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）外，另包括財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed），王美花對瑞格薩一行訪臺表達熱誠歡迎，並樂見臺索兩國藉互訪機會深化經貿各領域合作及拓展潛在產業商機。

王美花向瑞格薩部長一行說明臺索具經濟合作前景，具體項目例如台灣中油公司已於2021年12月與英國Genel能源公司，正式簽署索國探勘SL10B/13礦區轉讓協議，並獲索國政府核准，取得此礦區49％權益，共同進行油氣探勘工作，請索國政府支持。該礦區2022年度主要工作計畫為震測資料解釋及井位訂定，預計於2023年鑽探一口探勘井，未來生產之油氣規劃經由柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場。此外，中油公司亦將藉於索國開採油氣機會，協助索國培訓油氣探採專業人才。

瑞格薩部長表示，索國與臺灣都有絕佳的戰略地理位置，索國位居歐、亞、非三洲樞紐，貨品進出口均透過柏貝拉港，臺灣則位於東北亞與東南亞的重要地點；索國擁有豐富的天然資源、農產品、香料、鹽、礦產及漁產品等為臺灣所需，索國主要進口項目為食品、電機電子產品、紡織品及鞋類等為臺灣出口強項，臺索產業具高度互補性，盼與臺灣進一步發展貿易與投資關係，讓索國成為臺商進軍東非市場的門戶。

王美花認同格瑞薩部長的看法，並表示為增進臺索雙方經貿交流，我外貿協會自2020年至今舉辦多場媒合會，邀請雙邊廠商洽談媒合商機，今年持續辦理拓銷團、國際商展及企業論壇，邀請索國業者及工商協會代表參加。另外，為促進臺索雙邊貿易與投資，我國亦歡迎索國透過駐臺代表處辦理經貿投資相關活動。

瑞格薩部長說明索國擁有豐富天然資源及年輕的人力資源，盼臺灣能協助開發及運用，同時吸引臺商前往投資，加強不同產業領域之合作。王美花回應表示兩國可深化認識，經濟部樂於向臺灣各界介紹索國商機，協助臺索產業合作交流，持續加強臺索雙邊經貿合作，設定優先合作領域，俾利尋找更多未來潛在商機。

臺索兩國為理念相近國家，共同篤信自由民主價值，本次索國4位部長訪臺之行，正是兩國在互惠互利的基礎上進一步強化經貿關係的最佳見證，雙方洽談氣氛融洽，會談時間約1小時。