「客家妹」陳明珠隨著加入黃子佼經紀公司後，在佼哥無私指導下，能見度更高，工作邀約不斷，日前小放年假後接受LiTV線上影視專訪，聊到主持客家文化的《山上優雅》行腳節目，她笑說鏡頭前受到大自然洗禮，其實是鏡頭下肌膚受到蚊蟲洗禮，不過陳明珠卻表示喜歡這份「人與蚊蟲的連結」，因為這是大自然給予可愛的小恩典。

聊到《山上優雅》的背後不優雅，陳明珠笑說不只是被叮成紅豆包而已，還有被紅火蟻咬的經驗，「全身上下都是外景留給我的紋身，不論冬天或夏天都有不同的蚊蟲出現，但換個角度看，這不就是大自然嗎？之前我會用防蚊液保護，但漸漸的，我也在大自然中學到可以使用『左手香』這種植物，『左手香』很好找，摘取後將其擦拭在患部有消炎止腫的功效，這不就象徵人類的生活智慧，取之於自然，用之於自然嗎？」

至於防曬上，陳明珠表示一般基本功會做好，沒有花太多時間在這方面，「我不會太重視細微的防曬，我覺得自然就好！畢竟這些都是我走透透的印記，都是我的故事點滴，例如當初這是在哪個地方所曬出來的，或在哪裡曾被蚊蟲叮咬的小痕跡，每次我看到時，都會想到當時的美好回憶。」

陳明珠去年事業迎來豐收，因此過年期間紅包「份量」沒讓長輩失望外，她笑說今年多了長輩就是佼哥，「其實佼哥這一包不好包，因為他不能照習俗走，因為佼哥又不缺錢，珍藏的東西又這麼多，唯一能讓他滿意的就是他首重心意，他很喜歡具巧思的東西，例如手做小物或手寫小卡，這個部分是我要成功讓他開心的致勝之鑰！畢竟老闆一路以來不重大小，只重溫度！」

隨著虎年開春，陳明珠也將多出「歌手」新身份，預計春天就會發行首張EP，「目前已經錄製完成，後續將以募資方式完成這個計畫，我期待很久，算算有10年的時間了！希望到時可以獲得大家的迴響，讓我的作品傳唱！」陳明珠主持的《山上優雅》LiTV免費收看網址：https：／／bit.ly／34nxBz2 ，或更多詳情請上LiTV粉絲團：https：／／www.facebook.com／LiTVfans／ 查詢。