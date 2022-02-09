李俊昊 與你不見不散 2.13〈衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆〉線上直播見面會

韓國男團「2PM」成員俊昊去年退伍後，憑藉古裝劇《衣袖紅鑲邊》中朝鮮正祖「李祘」，再攀事業高峰。他近日接受台灣媒體越洋聯訪，聊到劇中向李世榮飾演的「德任」告白屢次被拒，現實生活中若遇到同樣的狀況會怎麼做？俊昊先是表示「對方如果拒絕，也是沒有辦法的事」，但也相當有自信地說「不會一開始就製造對方會拒絕的狀況」。

他在劇中有場露出精壯上半身的入浴戲，俊昊分享：「我從之前就開始1天只吃4片雞胸肉、4顆蕃薯和沙拉，這樣飲食控制了大概1年，而開始拍攝後，每天都有鍛鍊肌肉。為了要呈現敏捷又敏銳的感覺，沒有讓身體變壯，反而是讓身體變結實。」可謂意志力驚人，也讓他獲封「最性感君王」，不過他卻謙虛表示「沒有特別覺得自己性感的時候」，最近是對「知性」的性感比較有感覺，希望做個裡外兼具的男神。

俊昊與李世榮在《衣袖紅鑲邊》中上演一段虐戀。（friDay影音提供）

劇中還有德任餵李祘吃片薑的經典橋段，讓不少觀眾讚嘆「片薑原來是這麼性感的食物」，俊昊透露當時他很投入在演出中，導演在看過剪接的影片後也發現說比想像中性感。至於最令他滿意且臉紅心跳的一場戲，俊昊選了第15集結尾德任的手抓住準備轉身離去的祘的袞龍袍，「我記得在看劇本時也是對此場戲感到臉紅心跳」。他也坦言現在偶然間看到該劇的片段，尤其是第17集結尾的畫面，還是會不知不覺因為太投入而瞬間產生依戀的情感，跟觀眾一樣尚未出坑。

2021年對他來說是相當豐收的一年，不論是以偶像或是演員身分都獲得極大的回響，俊昊也透露心聲，感性說「其實就是一直都以不變的心投入在工作中，退伍後回歸，對於大家給予了如此大的愛，我真的很開心，我想這是我收到最棒的禮物，是感恩的一年」，也表示疫情結束後想趕快來台灣與粉絲見面，感謝大家一直以來的支持。

俊昊在《衣袖紅鑲邊》中有濕身露肌戲碼。（摘自JYP娛樂naver post）

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