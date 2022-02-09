日前潮州火車站後站發生惡狼隨機劫財劫色案，犯案的羅姓男子隔日遭警方逮捕，9日經屏東地檢署檢察官偵訊完畢後，認羅犯強盜強制性交罪嫌重大，且有事實足認湮滅證據、逃亡及勾串證人之虞，稍早已向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

屏警表示，羅男6日晚間9時12分許，攜帶水果刀騎乘機車行經潮州火車站後站時，見一名妙齡女坐在商店外階梯，竟將機車先停於附近，並持水果刀步行接近對方，持刀架住頭部喝令起身控制行動，並要求依指示前往附近空地後，將刀抵住女生頸部，先喝令交付身上款項，得手600元。

接著又看她孤身可欺，竟又持刀喝令女子為其口交，且以手指插入對方下體、強制性交得逞，女子過程中欲趁機逃脫，羅嫌即揮拳毆打她臉部及肩膀，且持水果刀刺傷頸部後，見狀即逃逸並騎乘上機車離開現場。

檢察官偵訊完畢後，認羅嫌罪嫌重大，且有湮滅證據、逃亡及勾串證人之虞等，因此向屏院聲請羈押禁見獲准，全案仍持續追查偵辦中。