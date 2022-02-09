前立委顏寬恒家族長期承租的龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有地，在中二選區立委補選遭對手攻擊，引發外界關注，台中市政府已經發文，針對承租國產地違建要求顏家限期2月13日前拆除改善，若未有動作，後續市府將優先排拆，以顏家作風絕不會等別人來拆，據了解，預料近期將有動作自拆。

顏家友人私下表示，顏家龍井住宅部分土地承租國有土地，是好幾年前的事情，都已經是既成現況，又不是最近才蓋，因為這次中二選區立委補選被放大檢視，也是無妄之災。

最近顏家已經收到台中市都發局發出的違建認定書及限期改善單，限期2月13日前拆除改善，國有土地違建範圍有警衛室建物及大門建物，如果顏家未於期限內拆除改善，都發局會依規強制拆除。

顏家友人透露，都發局的公文已經貼在龍井住宅大門外，最快下周一即2月14日，市府就會有拆除動作，以顏寬恒家族在南屯區817地號公共設施保留地違建案拆除，顏寬恒當時還親自坐上怪手，宣示自行拆除的行動。

這次龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有地被認定違建的大門，顏家人應該明後兩天就會有自行拆除動作。