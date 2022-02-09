奇幻武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，西洋情人節即將到來，電影也在本周六（12日）推出限時1日「1人票價2人觀影」的優惠活動，凡當日於全台威秀、秀泰、國賓、新光影城「臨櫃」購買全票者，即可享有此優惠，讓全台觀眾可以享有「一票二化」的超值好康，優惠活動僅此一日，期望大家在情人節可以邀請情人、朋友、家人一起進戲院感受《素還真》的熱血沸騰與幽默風趣。