僅有1天 《素還真》情人節限時推「一票二化」超值好康 21:192022/02/09 中時 孫伊萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《素還真》為答謝舊雨新知的支持推出優惠活動。（威視提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奇幻武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，西洋情人節即將到來，電影也在本周六（12日）推出限時1日「1人票價2人觀影」的優惠活動，凡當日於全台威秀、秀泰、國賓、新光影城「臨櫃」購買全票者，即可享有此優惠，讓全台觀眾可以享有「一票二化」的超值好康，優惠活動僅此一日，期望大家在情人節可以邀請情人、朋友、家人一起進戲院感受《素還真》的熱血沸騰與幽默風趣。 全台商用不動產紫爆！台北登商辦冠軍寶座 百貨搶情人節商機 化妝保養品6折起 #素還真 #全台 #情人節 #限時 #二化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京冬奧》滑雪小將李玟儀初登場 挺進下午第二趟 12:232022/02/09 體育 大缺工、建材漲！文化部協助解決布袋戲傳藝中心興建案 17:312022/02/09 生活 情人節商機大 加入「台中禮賀」會員抽泡湯券、餐券 16:392022/02/09 生活 美妝攜手咖啡品牌 推出戀愛禮盒搶攻情人節市場 15:542022/02/09 生活 寶銳植物生長座 綠化首選 04:102022/02/09 產業特刊 一月份15家上市金控獲利 情人節全都露 14:242022/02/09 財經 情人節鮮花配蛋糕營造浪漫氛圍 豪華手搖飲製造小確幸 16:262022/02/09 生活 momo富邦媒放閃無極限 情人節「香氛香水」近一個月銷售較去年同期成長超過6成 15:572022/02/09 財經 春節後疫情大爆發 陳時中：我沒看到 15:112022/02/09 生活 農遊券第二階段抽獎送開工紅包888中獎率百分百 13:152022/02/09 財經 情人節有望脫單的星座TOP5 甜蜜過節閃瞎單身狗 14:572022/02/09 運勢 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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