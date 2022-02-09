通膨飆升、實質薪資倒退加上能源危機形成的完美風暴，正在侵蝕英國家庭所得，英國恐面臨數十年來最嚴重的生活成本危機。

英國去年12月通膨年率觸及5.4％，創1992年3月以來的近30年新高。英國9月消費者物價指數（CPI）年升3.1％，強生政府本月宣布，與通膨掛勾的社福支出4月將增加3.1％。

最新官方數據顯示，英國去年11月經通膨調整後的平均所得年跌1％左右，是自新冠疫情高峰期以來首見薪資下跌。

英國家庭除感受到物價上漲威脅，還面臨增稅壓力。英國政府打算自4月起，將所得稅稅率調高1.25個百分點，好幫醫療和社會照顧支出籌措財源。據傳英相強生無視同黨國會議員施壓阻撓，堅持要推動加稅政策。

英國國家統計局（ONS）5日公布1月19日至30日訪調近3500位民眾的數據，每5位受訪英國成人就有1人表示，過去1個月幾乎要付不出帳單。逾三分之二受訪者認為，自去年11月起，生活成本就節節上升，食物花費增多是罪魁禍首。

根據市調機構Kantar的數據，截至1日23日的4周內，英國食品雜貨價格年漲3.8％。

Kantar零售暨消費者觀察部門主管麥凱維特（Fraser McKevitt）表示，過去12個月物價上漲，恐讓英國家庭平均一年的雜貨支出多出180英鎊（約台幣7000元）。消費者拚命選購便宜和促銷商品來省錢會是趨勢。

談到食品價格飆漲，英國連鎖超市龍頭特易購（Tesco）董事長艾倫（John Allan）6日告訴英國廣播公司（BBC），「最壞的時刻還在後頭」。

英國能源監管機構Ofgem上周四宣布，將能源業者的收費上限調高54％，這意味從4月起，英國數百萬家庭的年度能源帳單將多出700英鎊（約台幣2.7萬）。

由於英國的能源來源相當依賴天然氣，去年歐洲因天然氣短缺將批發價格推上歷史新高後，英國受創尤深。