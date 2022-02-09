廠商疑盜用邰智源照片用於廣告，經紀人已向警方報案。（民眾提供）

某中藥生髮皂廠商疑盜用藝人邰智源肖像在臉書廣告，昨（8）日邰智源經紀人至新北市刑警大隊報案，提告貼文廣告的廠商涉侵害肖像權。新北刑大表示，由於該網站架設於國外，將先行文臉書台灣分公司查證，再進一步追查涉案廠商。

「大家都知道我經常熬夜拍戲，壓力大到掉髮，擔心自己變成地中海了，」該則臉書廣告以邰智源第一人稱口吻，標榜中藥生髮皂功效，期藉邰哥人氣達到推銷效果。

據了解，邰智源未曾授權讓他人使用其個人照片，甚至以其的名義大力推薦，邰智源的經紀人昨出面向警方報案，希望不要造成無辜民眾受騙損失。