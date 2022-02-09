中央紀委國家監委網站9日通報，據西藏自治區紀委監委消息：日前，經西藏自治區黨委批准，西藏自治區紀委監委對去年5月落馬的西藏司法廳前書記、昌都市委前書記阿布，嚴重違紀違法問題，立案審查調查，初步查證，阿布破壞政治生態，安排群眾送行等違反「六大紀律」、中央八項規定情事，已開除黨籍、開除公職，並移送法辦。

經查，阿布喪失理想信念，背離初心使命，對中共不忠誠不老實，干擾巡視工作，組織他人串供、轉移贓物，不認真履行全面從嚴治黨主體責任，破壞地區政治生態。

對中共黨組織作虛假彙報；罔顧中央三令五申，大肆收受管理服務物件禮品，長期接受私營企業主宴請及旅遊娛樂安排；組織觀念淡漠，違反議事規則，不如實回覆組織函詢。

漠視群眾利益，安排群眾送行；不正確履行職責，干預插手工程項目和執紀執法活動；生活腐化墮落，不注重家風建設，對子女失管失教；貪婪成性、目無法紀，與私營企業主結成利益同盟，在承攬工程項目方面為他人提供幫助，瘋狂斂財，數額特別巨大。

阿布嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共黨的十八大後不收斂不收手，中共黨的十九大後不知恥不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據中共《紀律處分條例》、大陸《監察法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究，並報自治區黨委批准，決定由自治區紀委給予阿布開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。