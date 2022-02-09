金海淑在《第9號房》中成為含冤入獄的死刑犯，展現驚人演技。（八大電視提供）

韓劇女神始祖金喜善在主演奇幻類型韓劇《第9號房》中一人詮釋兩角，把原先自己的律師身份，因意外與「國民媽媽」金海淑飾演的死刑犯交換靈魂，將2種不同的人生背景及年齡差異表現精準到位，贏得一片好評。金喜善和金海淑互拚演技，讓觀眾每集看得過癮，金海淑在記者會上，曾開玩笑表示，希望能一直和金喜善交換身體，因為她長得太漂亮了。

該劇近日每晚9點在八大戲劇台熱播中，昨（8日）播出收視創新高，摘下同時段有線電視韓劇冠軍，根據AGB尼爾森調查收視率為0.93，全台共有25萬2千人搶看。當晚最高收視點落在靈魂換到金海淑身體的金喜善，想藉由電擊回到自己的身體，收視一舉突破衝到1.15，吸引17.8萬人的目光。而今晚精采劇情將進展到，金英光一心想查出自己的親生母親是誰；金海淑意外得知差點殺了自已母親的人，是飾演馬賢哲的鄭元仲，憤怒之下失手拿酒瓶打死對方。