蔡英文總統曾親自前往中科院參觀天弓飛彈生產情形。(中時資料庫)

國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，遭爆竟使用大陸劣質零件，引發各界關注。中廣董事長趙少康指出，自己去年就發現，中科院承包軍購特別預算上千億，屢屢延宕卻沒有罰則，大有問題，不料現在又傳出弊案，並痛批民進黨只會亂扣帽子、出賣國家安全，他更要求蔡英文總統應該嚴加查辦，交代清楚哪些官員涉及中飽私囊的貪瀆行為。

趙少康9日在臉書上發文表示，去年初自己就點出中科院承包軍購特別預算上千億，屢屢延宕卻沒有罰則，大有問題，沒想到今天又傳出多起弊案，最誇張的是天弓飛彈零件竟然採用「淘寶貨」！

趙少康引用《鏡週刊》的報導指出，軍備採購草率至此，真是令人不敢置信。如果我們飛彈內的電線是用二手電線重新打印成軍規電線，飛彈的電子元件二極體是中國大陸製，線性積體電路是大陸劣質品混充，連發射飛彈的矽控整流器都是大陸低價次級品，究竟還有什麼戰力可言？不是一打就露出馬腳？還談什麼保家衛國？

趙少康直言，國民黨在立法院，只要對軍購預算嚴加把關，民進黨就會扣上親中賣台的帽子，但是給了預算，這些應該用來保國衛民的血汗錢，買來的竟是大陸次級品，民進黨怎麼好意思再高舉抗中保台的大旗哄騙選民？民進黨才是親中賣台，買大陸的廉價次級品，出賣台灣的國防安全。

趙少康更說，在淘寶買軍武零件這種事真是會笑掉共軍大牙，國防部長身兼中科院董事長，完全無法卸責，這樣誇張的弊案，起因於把關不嚴，甚至涉及人謀不臧，蔡英文身為三軍統帥，必須嚴查嚴辦，到底有哪些官員涉及中飽私囊的貪瀆行為？損傷了多少軍事裝備？盡快給出清楚交代。