曾任立委、嘉義縣長的嘉義縣前縣長陳適庸自2001年淡出政治圈，今天傳出他2月7日過世，享壽74歲，目前靈位設在位於水上鄉的嘉義市立殯儀館，據了解，家屬十分低調，婉拒各界花圈等。

陳適庸是美國哈佛大學法學博士，曾擔任法官、在大學任教，1983年投身政治，以孤鳥之姿投入當時的增額立委選舉，高票落選，1986年捲土重來當選立委，但後因與派系失和2001年重回嘉義參選立委，落選後政治生涯宣告結束。

1989年底的立委、縣長、省議員三合一選舉，當時國民黨黃、林派捉對廝殺，聲勢較旺的黃派抵制時任縣長何嘉榮，國民黨被迫於現實，縣長人選採開放未提名，何嘉榮和林派掌門人陳明文（省議員）、邱俊男（曾代理議長）合作，分別參選縣長、省議員與立委；陳適庸則與黃派掌門人李雅景（省議員）、翁重鈞（議員）同盟，當時黃派大獲全勝。

後來陳適庸與派系失和，1993年縣長選舉敗給黃派掌門人李雅景，後又代表國民黨參選國大代表、立委皆落選，2001年陳適庸加入親民黨並且回到嘉義縣參選立法委員，仍告落選，政治生涯宣告結束，後開設律師事務所也曾在稻江科技暨管理學院財經法律系擔任副教授。