靦腆的金先生常被說長得像《夫婦的世界》男主角朴海鎮。（TLC旅遊生活頻道提供）

韓綜《愛上陌生人》，安排12位渴望愛情的陌生男女，在合宿一周的過程中經歷戀愛的過程，看他們如何讓異性留下良好印象，並向對方傳達心意。7位男性與5位女性，從初相識悄悄萌生好感，在團體活動中的曖昧互動，及令人心跳加速的告白，分分秒秒喚醒你的戀愛細胞，西洋情人節即將到來，單身朋友若想把握機會向心儀的對象傳達愛意，不妨參考韓式浪漫表白，來撩撩心儀對象。

12位陌生男女來到橫城郡，初次見面他們只知道對方的姓氏，僅能憑第一印象向有好感的人表達心意。橫城郡盛產韓牛，因此韓牛也成為他們的戀愛小幫手，男生向有好感的女生送出韓牛禮盒，禮盒會快遞送到女生父母手裡，感謝對方生下優秀的女兒。合宿第2天則公開大家的年齡、學歷與職業背景，也有人不吝於展現專長及興趣，突顯個人魅力，藉此留下良好印象。

高挑帥氣的金先生靦腆害羞，在男生中顯得比較安靜內向，職業是網球教練的他現場示範發球，瞬間爆發的男性魅力讓在場女生們眼睛為之一亮。另一位男生在啤酒公司上班，外表常讓人誤會是夜總會常客，但實際上他不抽煙、不太能喝酒、喜愛貓狗，而且熱愛做家事，希望能找到不做家事的對象，反轉的形象讓人啼笑皆非。而第一天沒有收到韓牛禮盒的金小姐，她是皮拉提斯和舉重講師，曾在健美大賽及模特兒大賽中拿下五冠王的經歷，她現場示範比賽中的台步，迷人的身型與自信的魅力終於為她贏得約會的機會。

無論是積極主動的大膽追求，還是讓人小鹿亂撞的真情流露，12位男女追愛過程令人臉紅心跳。網球教練金先生，在約會過程中首次嘗試表演魔術，靦腆的樣子逗笑女生，滿屏的粉紅泡泡爆擊心臟。提供法律諮詢的勞務師尹先生，則採取直球對決的方式，他對舞蹈教師金小姐一見鐘情，金小姐初登場時他就立刻飛奔上前幫忙提行李，也會一大早替對方準備解酒飲料，大膽示愛的他會是金小姐的心之所向嗎？即日起每星期二晚間10點，鎖定TLC旅遊生活頻道。

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