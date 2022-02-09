過年領紅包，許多人都習慣趁這個機會收藏一些新鈔，竟然有人透過這個方式，無意中在五年內存到了10萬元！「無痛儲蓄法」曝光後讓眾人稱羨，連他自己都嚇到，直呼沒想過會這麼多。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》PO照表示，平常都有收集100元新鈔的習慣，過年還會固定另外換一萬元的百元新鈔，沒想到累積了五年後，竟不知不覺存到了「第一桶小金」10萬元，從沒想過會累積這麼多，變成「另類存錢法」，並說會朝100萬的目標努力。

網友PO出自己5年內存的10包鈔票。(圖/截自臉書爆怨公社)

從照片中可見，共有10包被鈔票塞到超厚的紅包袋，疊在一起頗為壯觀，原PO還自嘲說道「結果被嫌留著沒用，收集新鈔也錯了嗎？」照片曝光後引起暴動，瞬間吸引近5千個讚。

網友紛紛回應「不用管別人嫌棄，自己存下來都是自己的財富」、「我也會這樣 我爸都說這是發財金」、「我也跟你一樣每年存新鈔」、「真的蠻另類的」、「學起來」、「這才是存錢啊」、「聞到新鈔的味道就是爽」、「存個40年就變寶了！」。

不過也有網友不認同這樣的存錢方式，表示「哪天長書蟲你就知道了…」、「別被白蟻之類的搶先享用」、「如果你家防盜做得好、有防潮箱倒是可以，如果沒有偶而還是拿去換一下」、「還是拿去存起來，以免蟲咬」，還有網友提醒，放在家裡不敵通貨膨脹會貶值，建議還是拿去銀行存起來，或是投資在會生錢的地方更好。