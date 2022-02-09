台北市長柯文哲。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲之前把高端比擬為密醫，但近日卻被發現太太陳佩琪醫師現身高端門診。對此，柯文哲霸氣回應，陳佩琪是市立聯醫的醫生，尊重每個人對疫苗的選擇，「何錯之有？」柯文哲不客氣批評，該覺得尷尬的，是那些護航高端的人，花了40億採購高端，卻讓好幾百萬劑過期失效，還不斷迴避國會監督的人！

台北市長柯文哲的夫人陳佩琪醫師日前透露，7日在看診時發現門口有攝影機一直對著診察室拍攝；下診後遇到一位男士向她詢問哪邊可以打到高端疫苗，不料她向對方解釋後，對方仍然緊緊糾纏，讓她有些不知所措。

台北市長柯文哲在臉書回應，當天上午有民眾到臺北市健康服務中心打高端疫苗，剛好碰到陳佩琪的門診。隨後就媒體來詢問聯醫，能不能入內採訪？並跑到門診部門口，拍到了陳佩琪問診的畫面。

柯文哲指出，媒體的邏輯就是「柯文哲把高端比擬為密醫，太太卻幫忙打高端疫苗，難道不會尷尬？」

柯文哲霸氣強調，陳佩琪是市立聯醫的醫生，只是在執行工作，善盡職責，為預約1922要打高端的民眾服務。身為一個醫生，她認真聆聽並耐心答覆民眾的疑問，也尊重每個人對疫苗的選擇，陳佩琪「何錯之有」？因為在工作時被偷拍？被緊跟威脅？「她又有什麼好尷尬？」

柯文哲痛批，該覺得尷尬的，是那些違背醫學倫理與專業，一昧為高端護航的人；花了40億採購高端，卻讓好幾百萬劑過期失效，還不斷迴避國會監督的人！