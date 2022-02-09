市場預期澳洲央行可能升息，加上通膨憂慮加劇，儘管疫情出現緩和跡象，但澳洲2月消費者信心仍然下滑。根據澳洲西太平洋銀行（Westpac）與墨爾本研究所（Melbourne Institute）9日公布，2月消費者信心指數從1月的102.2下滑至100.8。