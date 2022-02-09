澳洲2月消費者信心下滑 21:292022/02/09 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期澳洲央行可能升息，加上通膨憂慮加劇，儘管疫情出現緩和跡象，但澳洲2月消費者信心仍然下滑。根據澳洲西太平洋銀行（Westpac）與墨爾本研究所（Melbourne Institute）9日公布，2月消費者信心指數從1月的102.2下滑至100.8。 平板玻璃價跌 台玻H1不太妙 榮成元月失色 每股稅前賺0.02元 #消費者信心 #澳洲 #下滑 #市場預期 #澳洲央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美1月小型企業樂觀指數 下滑至97.1點 21:312022/02/08 財經 波音787夢幻客機缺陷遲遲未解 1月交貨量下滑 09:022022/02/09 財經 上班日大作戰 北市交通場站清消 04:102022/02/07 焦點要聞 澳洲結束鎖國 2月21日重啟邊界 21:052022/02/07 財經 澳洲消費者信心指數 連3個月下滑 09:192022/02/09 財經 澳洲2月21日起重開邊境 打2劑疫苗可入境 04:102022/02/08 話題觀察 《國際產業》非新冠產品彈升 Qiagen估今年獲利優預期 14:322022/02/09 財經 澳洲21日起對接種新冠疫苗旅客開放邊界 外交部：未包括高端 21:412022/02/07 政治 《國際經濟》澳洲21日起國境全面解封 打過兩針疫苖可入境 14:152022/02/07 財經 印度股市全球唯一連六年收紅 可把握拉回機會 21:312022/02/08 財經 俄烏局勢緊張 布林肯不忘亞太之行 04:102022/02/06 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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