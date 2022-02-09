農委會主委陳吉仲9日指出，氣候變遷近五年造成農業損失平均值提升為135億元，必須加速做兩件事，一是調適，二是淨零排放，最終目標是，要做到農業部門的電力可以自發自用，甚至還有多出來的電用來出售。

全球暖化對農業部門衝擊最為直接，也導致農產品價格波動，農委會9日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，蘇揆致詞指出，農業是國家整體經濟重要一環，受到衝擊更直接劇烈，為此，農委會率各部會之先成立專責辦公室，展現農業部門對氣候變遷政策的高度重視，並宣示投入100億經費推動相關政策，擘劃政策路徑。

面對全球暖化，陳吉仲指出，台灣農業部門排放的二氧化碳總量約為500多萬公噸，占台灣2億6000多萬碳總碳排量不到2％。但每年受到全球暖化衝擊農業損失很大，近15年來平均值為109億元，近5年則提升到135億元。

陳吉仲說，依據IPCC公布AR6報告，在2040年前無論溫室氣體如何減量，全球平均溫度上升1.5℃已無法避免，必須盡速同時做兩件事情，一是調適，二是淨零排放。

陳吉仲表示，農委會早就透過研發針對比如高溫病蟲害的品種的研發、生產技術的研發、農業保險的推動等策略措施，降低農民因全球暖化所造成的損失，但是，不能只有做調適，同時也要做減碳。

減碳方面，陳吉仲指出，農業部門有200多萬公頃的林地、80萬公頃農地、500、600萬的農業剩餘廢棄物，還有廣大的海洋資源可以做碳匯，不但要減少農業損失，還要進一步的經由零排放可以增加農民的收入。

陳吉仲指出，將透過農業綠能、循環農業，例如畜牧排泄物轉化為能源資源，也就是畜牧沼氣再利用模式，達到未來農業部門的用電不但可以要做到「自己的電自己發」，有多出來的電還可以出售，同時達到零碳排的目標。