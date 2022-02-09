照顧婆婆究竟是誰的責任？一名媳婦在網上訴苦，她婚後十幾年，每日都替婆婆煮飯、洗澡，而她近期與婆婆約定周末不再回去煮飯。豈料，婆婆卻帶上小姑共4人跑到家中指責她偷懶，讓她覺得背後遭桶刀，感到很委屈。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，貼文指出，自從婚後她就被迫負起照顧婆婆三餐，替其洗澡的責任，且包含老公、小姑一家、婆婆的妹妹等人，都認為照顧婆婆為她的責任，倘若小姑回家時有幫忙，她還必須心懷感恩。

原PO表示，她過去住在婆家的十年間，替婆婆煮飯與洗澡一天都沒落掉過，而她搬離後，原先也維持著每天送便當與洗澡的習慣，直到她有次向婆婆表示，「假日兩天可以自己煮麵嗎？我假日要回娘家」，婆婆則點頭答應，此後她周末也不再回去婆家。

豈料，日前的周末，她與老公剛從娘家回來，竟發現婆婆與2個小姑等4人早已在門外等候，見她們返家便直接進入家中，朝她審問，「為什麼假日沒煮？」、「為什麼假日沒幫婆婆洗澡？」婆婆則在旁神情無辜的默不作聲，甚至小姑還拋出一句「媽住院的時候我們都有幫妳顧」，反過來要求她要道謝，讓她內心十分不平衡。

貼文曝光在網路上後，迅速引起網友熱議，不少網友替原PO打抱不平，紛紛回應，「小姑是有什麼毛病顧自己親媽還要你跟她說謝謝」、「道德綁架，親情外包！」、「這是什麼父母外包的道理」；還有網友表示，「什麼叫媳婦應該做，自己親生的都沒做到如此了，妳必須嗆回去，有幾張嘴又如何，自己的軟弱帶來別人給妳的軟土深堀！」、「是不會離婚嗎？做的如此卑微」。