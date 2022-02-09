美國連鎖墨西哥餐廳Chipotle再次漲價 21:292022/02/09 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連鎖墨西哥餐廳Chipotle再次調漲菜單價格，執行長尼可（Brian Niccol）表示，節節攀升的成本不太可能回降，暗示2022年可能進一步調升價格。Chipotle已在2021年12月將價格調漲4％，目前的菜單價格約較2021年高出10％。 歐洲華人開設韓國餐廳引爆激烈競爭 韓媒指控山寨版 連假結束 觀光飯店再陷集體焦慮 #Chipotle #連鎖 #餐廳 #菜單 #墨西哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禁晚餐內用橫跨農曆新年 港中餐廳喊苦 每家損失至少600萬港元 11:242022/01/31 兩岸 除夕當天拿預訂年菜餐廳竟沒開 老闆娘牽強1理由他怒告詐欺 08:332022/02/01 社會 蔡英文下廚嚐馬祖滋味 煮了幾道傳統美食 13:372022/01/31 政治 路易莎鳴槍 連鎖咖啡年後補漲 04:102022/02/05 社會新聞 每喝必爛醉！知名國際連鎖飯店總座酗酒看色情照 嫩妻崩潰離了 08:042022/02/03 社會 別限制了你的想像 空軍吃什麼大曝光 08:002022/02/02 政治 中式連鎖小吃 搶境外上市 04:102022/02/08 全球財經 桃園春節訂桌慘澹 餐廳業寄望春酒 04:102022/02/07 地方新聞 台灣民眾在北京過年 鼎泰豐解鄉愁 04:102022/02/01 產業財經 連鎖飲料店喜茶傳大規模裁員 涉及30％員工 10:592022/02/09 兩岸 吃火鍋染疫風險飆高！關鍵錯誤：這地方沒有消毒 08:072022/02/01 健康 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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