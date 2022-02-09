連鎖墨西哥餐廳Chipotle再次調漲菜單價格，執行長尼可（Brian Niccol）表示，節節攀升的成本不太可能回降，暗示2022年可能進一步調升價格。Chipotle已在2021年12月將價格調漲4％，目前的菜單價格約較2021年高出10％。