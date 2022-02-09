模範夫妻檔陶晶瑩（陶子）和李李仁在上(1)月創業開「麻辣燙」專賣店，一開幕就吸引大批嘗鮮人潮，適逢春節連假生意好到嚇嚇叫，據陶晶瑩透露，過年生意比開幕第一週成長一倍，光這兩週就創下50萬營業額。而陶晶瑩昨(8日)晚分享了她的「事業新高」驚喜瞬間，在表定閉店時間前2小時，就將所有產品賣完，這個「大賣空」成就達成讓她喜極而泣。

陶子昨(8日)晚在IG分享一張照片，畫面中櫃台桌上立牌寫著「本日商品已全數售完」，員工在立牌後比著「勝利V」手勢；她寫道：「2022/2/8晚上八點二十分，值得紀念的一刻。我們業績創新高，竟然在離閉店還有兩個小時，所有餐點都賣完了⋯⋯讓我哭一下！謝謝辛苦的工作人員！ #辣杯杯」，歡慶這讓她喜極而泣的一刻。

陶子意猶未盡，當場拿起手機拍工作人員收拾的畫面，有如球隊奪冠後的球場歡愉氣氛不斷。陶子今(9)日再分享一段30秒影片，只見她親自下場擔任「王牌店員」，在快轉畫面中她七手八腳忙個不停，並寫道：「一單接一單」，誠如那句名言：「只有不爭氣，沒有不景氣」。

網友讚道：「好險剛吃完」、「真敖(真行)」、「想吃+1 但網購都售完了」、「陶子姐跟工作人員們都辛苦了」、「太棒了」、「誇張耶，是平日不是假日耶」、「什麼時候要來南部展店啦！想吃」、「哇！希望我也可吃到」、「好厲害， 這樣速度很快要開分店了」、「超級棒，辛苦一切都值得了」、「因為超級好吃」、「想去~也想巧遇陶子姐~」、「好棒的團隊」，讚聲不絕。

由於麻辣燙生意開紅盤火燙燙，日前開始出現人手不足的窘境，陶晶瑩當機立斷PO出徵才訊息，儲備幹部最高薪資可達4萬5,000元。由於麻辣燙在開幕初期，陶晶瑩曾遭消費者留言反應，餐點被漏掉或麵沒煮熟等狀況，陶子第一時間就親上火線解釋並道歉，危機處理不漏接。