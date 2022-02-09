全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）9日迎來第1000萬顆輪圈光榮出貨紀錄，此顆具有里程碑意義的輪圈，將交付給日系品牌大廠-豐田集團，達成意義非凡的千萬里程碑。巧新力拚下個十年，再創第二個千萬輪圈出貨目標。

巧新將持續提升主力產品鍛造鋁合金輪圈客製化的供貨能力與競爭力，包括研發設計提升、強化自動化生產及製程效率優化等，並積極擴大全球市占率，坐穩豪華車及跑車鍛造鋁合金輪圈供應商龍頭地位。

巧新表示，公司深耕鍛造輪圈領域已超過20年，為台灣唯一一家可一條龍從研發、鍛造成形、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，自2001年第一顆輪圈為通用汽車的GMT800，第一只貨櫃出貨以來，憑藉優越的品質快速在國際豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。

巧新目前已累積包括Mercedes Benz、BMW、法拉利、保時捷、賓利及Lexus等共20餘家國際車廠的合作經驗，在歷經金融風暴與新冠肺炎疫情，導致歐美地區品牌車廠客戶停工等逆風情勢衝擊下，為滿足品牌車廠需求，公司仍致力維持穩健出貨成長態勢，是能於9日達成意義非凡千萬顆出貨里程碑的重要關鍵。

巧新指出，日系廠商對於任何產品品質的要求，家喻戶曉，光是輪圈品質認知的差異，相較一般目視距離約80公分來說，豐田以放大鏡細看與量尺近測輪圈等，對於產品品質近乎完美的嚴格要求，這也大大推進巧新在產品生產上每個環節的細膩度與職人工匠的精神。

巧新以「做出並適時提供令客戶滿意的產品」為核心，於2009年成功打入豐田集團以來，不僅於2015年接獲其豪華汽車品牌跑車車款時，耗費約半年期間，以每小時確認優化每一站（鍛、機、拋、塗）產出質與量，創造產品生產良率提升，亦從豐田歷年拉貨量來看，2021年度出貨量，已較2016年度翻了4倍，足見巧新工藝技術與產品品質，深獲眾多超跑與豪華汽車品牌車廠客戶高度信賴肯定的原因，可謂實至名歸。

巧新9日公布自結元月合併營收6.14億元，年增9.93％，主要受惠於客製化輪圈出貨暢旺。展望2022年營運，巧新對今年營運成長深具信心。

巧新一方面看好電動車未來發展趨勢，輕量化為品牌車廠對於燃油效率與續航率提升的關鍵，巧新旗下主力產品客製化輪圈，在相同尺寸下，可發揮更高的安全強度，且更加輕盈多樣，將有助公司保持良好的訂單能見度。

另一方面，以公司目前在手訂單而言，雲林廠產能稼動率，有望持續站穩高檔水位，旗下屏東新廠亦已獲得Lexus、FCA、BMW及Porsche等品牌車廠的認證，隨著品牌車廠的新車款訂單，陸續加入量產排程，加上屏東熔煉廠營運成長貢獻，將為巧新屏東廠營運注入正向成長的活水，讓公司未來整體營運，更上一層樓。