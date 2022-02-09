《北京日報》用戶端9日報導，中國駐韓國大使館發言人就韓方質疑北京冬奧會短道速滑裁判闡明立場。中使館強調，已注意到，近日韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在「不公正判罰」。這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民反擊。中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

中使館發言人指出，冬奧會是競技比賽，專業性和技術性極強，每個專案都有明確的規則、標準和章程。短道速滑是一項危險性較高、容易出現爭議的專案，為最大限度保障參賽運動員安全，提高比賽公平公正性，國際滑聯不斷修改、完善和細化比賽規則。

北京冬奧會短道速滑專案就是根據國際滑聯最新修訂規則進行的。根據國際滑聯的要求，比賽現場還新配備了超高速4K軌道攝影機，為裁判提供了充足的技術支援和依據。本次短道速滑項目英國籍裁判長彼得·沃斯曾擔任過包括平昌冬奧會在內的三屆冬奧會短道賽事裁判長，具有權威性。對於韓方有關質疑，國際滑聯日前已發表正式聲明，詳細介紹了評判細則和事實依據。

使館發言人表示，想強調的是，冬奧會是國際體育盛會，每項比賽的裁判均由國際奧會和國際體育聯合會挑選，任何一個國家或政府都無權干涉。在新冠疫情全球肆虐的背景下，中國政府為保障冬奧會成功舉辦付出了大量艱辛努力，為各國運動員提供一個安全、公平、公正的比賽環境，確保各項賽事簡約、精彩，但絕不會影響和干涉比賽的結果。

韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，妄稱「中國政府和體育部門應該反省」，極不負責，中方對此絕不能接受。

發言人稱，競技運動都有輸贏，中方理解韓國民眾的心情。本屆冬奧會，近3000名運動員在五環旗下同場競技，共用體育運動帶來的歡樂與激情。這才是奧林匹克運動的真正魅力所在，才是奧林匹克「更高、更快、更強——更團結」的精神所在。希望包括韓國在內的各國運動員都能在冬奧賽場上綻放風采、超越自我，為國際社會注入更多「團結的力量」。中方對各國運動員取得的佳績都表示衷心祝賀。

發言人強調，中韓建交30年來，兩國關係取得了令人矚目的成就，極大促進了兩國的發展，也為兩國人民帶來了實實在在的利益，值得倍加珍惜。兩國人民間的友好感情更是雙方共同的寶貴財富，絕不能因為某些情緒化的言行而受到傷害。中方將繼續為促進兩國關係和兩國人民間的友好感情做出積極努力。希望並相信韓國朋友們能相向而行。