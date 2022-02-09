中東地區再傳出一起「名譽殺人」案!一名17歲年輕女子莫娜（Mona Heydari）長期遭受老公施暴，曾試圖逃到土耳其遠離煉獄般的生活，但發現隻身一人在外地難生存，所以又返回家。沒多久，她那殘暴的丈夫竟對她痛下毒手，事後更大搖大擺地提著妻子腦袋走在街上，冷血影像被路過民眾拍下，畫面令人怵目驚心。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日星報》(The Daily Star)以及《每日鏡報》(The Mirror)報導，事發地點位於伊朗西南部阿瓦士省(Ahvaz)，受害者莫娜育有一名三歲兒子，她在12歲時被迫嫁給自己的表弟海達里(Sajjad Heydari)。據悉海達里的行兇動機與家庭糾紛有關，妻子曾多次提出離婚要求，逃出家門後又回來，海達里逮到機會叫了自己的兄弟將妻子手腳綁起來，並持刀砍下她的頭顱，然後把屍體用毯子裹起來扔到別的地方。

路人拍下海達里拿著一名女子的頭顱走在街上，還跟鏡頭相視而笑，畫面令人毛骨悚然。影片曝光後，引起當地反抗力量全國議會(National Council of Resistance of Iran，簡稱NCRI)強烈抗議，更有人提議改革法定適婚年齡，因為伊朗法律規定人民13歲以上就能合法結婚。

根據非營利組織「中東研究所」(Middle East Institute)一則報導指出，每年伊朗有多達400至500位女性遭到男性施以「名譽殺人」，兇手通常是父親、丈夫及兄弟等近親。名譽殺人（honor killing）的主要目的是懲罰女性為家庭帶來恥辱，像是抵抗婚姻、離婚、通姦、發生性關係等等，隨著女性意識抬頭，愈來愈多婦女和女孩開始替自己爭取權益，並希望能受到與男性同等的對待。

過去20年來，類似案件數量在伊朗不斷攀升，光是2010年至2014年間，該國就發生了至少8,000起名譽殺人案。