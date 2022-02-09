中東地區再傳出一起「名譽殺人」案!一名17歲年輕女子莫娜（Mona Heydari）長期遭受老公施暴，曾試圖逃到土耳其遠離煉獄般的生活，但發現隻身一人在外地難生存，所以又返回家。沒多久，她那殘暴的丈夫竟對她痛下毒手，事後更大搖大擺地提著妻子腦袋走在街上，冷血影像被路過民眾拍下，畫面令人怵目驚心。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日星報》(The Daily Star)以及《每日鏡報》(The Mirror)報導，事發地點位於伊朗西南部阿瓦士省(Ahvaz)，受害者莫娜育有一名三歲兒子，她在12歲時被迫嫁給自己的表弟海達里(Sajjad Heydari)。據悉海達里的行兇動機與家庭糾紛有關，妻子曾多次提出離婚要求，逃出家門後又回來，海達里逮到機會叫了自己的兄弟將妻子手腳綁起來，並持刀砍下她的頭顱，然後把屍體用毯子裹起來扔到別的地方。

路人拍下海達里拿著一名女子的頭顱走在街上，還跟鏡頭相視而笑，畫面令人毛骨悚然。影片曝光後，引起當地反抗力量全國議會(National Council of Resistance of Iran，簡稱NCRI)強烈抗議，更有人提議改革法定適婚年齡，因為伊朗法律規定人民13歲以上就能合法結婚。

根據非營利組織「中東研究所」(Middle East Institute)一則報導指出，每年伊朗有多達400至500位女性遭到男性施以「名譽殺人」，兇手通常是父親、丈夫及兄弟等近親。名譽殺人（honor killing）的主要目的是懲罰女性為家庭帶來恥辱，像是抵抗婚姻、離婚、通姦、發生性關係等等，隨著女性意識抬頭，愈來愈多婦女和女孩開始替自己爭取權益，並希望能受到與男性同等的對待。

過去20年來，類似案件數量在伊朗不斷攀升，光是2010年至2014年間，該國就發生了至少8,000起名譽殺人案。

文章來源：Appalling video shows Iranian man carrying wife’s head after ‘honor killing’
文章來源：Grinning man parades teenage wife's head through street after horrific 'honour killing'
文章來源：Iranian women campaign to stop the rise in “honor killings”

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