「愛爾蘭廣播電視」（RTE）9日報導，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）在新冠肺炎（COVID-19）檢測中呈陽性反應，且有輕微症狀。菲利佩六世1月27日曾在宏都拉斯總統就職典禮上，與我副總統賴清德有過近距離交談。

根據報導，西班牙王室已確認，54歲的菲利佩六世8日晚間出現輕微症狀，9日採檢結果呈陽性，將被隔離7天；西班牙王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和小女兒蘇菲亞公主（Princess Sofia）未出現症狀，大女兒蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）則在寄宿學校上學，活動皆不受影響。

西班牙王室表示，雷蒂西亞王后和蘇菲亞公主將繼續接受每日病毒檢測，並遵守相關防疫規定，菲利佩六世隔離期間則會在其住處繼續進行工作。「愛爾蘭廣播電視」表示，由於西班牙Omicron疫情已開始減緩，該國10日起將取消戶外口罩強制令，但包括大眾運輸在內的室內公共場所仍須戴口罩。

菲利佩六世1月27日曾出席宏都拉斯總統就職典禮，並在會場中與賴清德等政要合影，當時也和賴清德有過近距離交談寒暄。就職典禮前曾與賴清德舉行雙邊會談的友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño），以及宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro），也在近期先後確診。

除了西班牙之外，丹麥王室也在9日宣布，高齡81歲、已接種3劑疫苗的女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），於8日晚間確診新冠肺炎，出現輕微症狀，目前在哥本哈根（Copenhagen）的王宮中隔離，原定前往挪威渡假的行程已被取消。瑪格麗特二世1月14日才低調慶祝登基50周年，成為該國史上在位時間第二長的君主。