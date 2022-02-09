美國司法部8日表示，上周追回五年多前加密通貨交易平台Bitfinex被駭客竊取約9.4萬枚比特幣。按追回時市值計算，價值逾36億美元（逾1000億台幣）創其歷來查獲金額最高紀錄，並在紐約曼哈頓拘捕一對夫婦，控告他們串謀洗錢與詐欺。

據了解，駭客2016年入侵Bitfinex系統，操作兩千多筆未經授權的交易而竊取11萬9754枚比特幣。幾年來已變賣當中約2.5萬枚。

被竊比特幣在五年多前總值約7000萬美元，但其價格近幾年暴漲，若以9日盤中報價約4.4萬美元計算，近12萬枚比特幣總值逼近53億美元。

被捕疑犯為34歲的利希騰斯坦（Ilya Lichtenstein）和其31歲妻子摩根（Heather Morgan）。兩人被控洗錢和詐欺，若罪名成立，洗錢罪刑期最高20年，詐欺罪最高5年。

他們負責為駭客處理那些被竊的比特幣，透過錯綜複雜的加密通貨買賣交易，再從電子錢包提領出來的錢，購買黃金和非同質化代幣（NFT）等資產來洗錢。

由於案件仍在偵查當中，司法部沒有公布關於實際入侵Bitfinex駭客的控罪，並拒絕進一步評論。

司法部副部長莫納可（Lisa Monaco）說：「這是司法部歷來查獲的最高金額，顯示加密通貨對罪犯來說，並非安全的避風港。」

她指出，雖然加密通貨具高度匿名性，疑犯也以極難追蹤的加密通貨交易，為不法所得的資金洗錢，但最終還是徒勞無功。因為聯邦執法部門再次向外界證明，其有能力透過區塊鏈來追蹤資金流向。

司法部表示在拘捕利希騰斯坦後，就取得其電子錢包權限，成功追回當初被竊而剩下尚未處理的約9.4萬枚比特幣。其呼籲當初遭竊的受害人前來認領。