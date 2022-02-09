美軍與日本自衛隊近日在宮古海峽和呂宋海峽附近舉行大規模「壯麗融合」（Noble Fusion）聯合演習，五角大廈在聲明中強調，該演習意在展示美日將如何在第一島鏈作戰。大陸軍事專家對此表示，這次聯合演習重點在於演練「遠征前進基地作戰（EABO）」概念，目標在奪取第一島鏈的島嶼，並以此為基地，在對手反介入能力範圍外實施打擊，顯然這是美日專門針對中國量身打造意圖干預台海的戰術。
日本《共同社》報導稱，美國海軍陸戰隊和海軍為應對中國，於2月3日到7日在沖繩宮古海峽附近等地實施「壯麗融合」聯合演習，包括讓小規模部隊分散行動的「遠征前進基地作戰」。僅美方出動兵力就超過1萬人，包括美國兩棲攻擊艦埃塞克斯號（USS Essex）、海軍陸戰隊快速反應部隊、第11海軍陸戰隊遠征部隊等。日本海上自衛隊也參加了該演習。
實際上這次演習並不僅局限在沖繩附近，據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，「壯麗融合」演習同時在呂宋海峽和宮古海峽附近舉行，參演兵力包括林肯號(USS Abraham Lincoln)航母戰鬥群，美國號（USS America）兩棲戰鬥群及其所搭載的第31海軍陸戰隊遠征部隊，埃塞克斯號兩棲戰備群及搭載的第11海軍陸戰隊遠征部隊，此外還有美國空軍、日本海上自衛隊等共同參演。
報導稱，美軍聯合特遣部隊作戰指揮官邁克爾．布倫南（Michael Brennan）上校在聲明中說，將遠征部隊與航母戰鬥群和日本盟友的力量相融合，表明我們具備在爭議地區指揮和控制致命武力、達成戰略優勢並進行一體化威懾的能力，讓我們準備好應對第一島鏈中潛在的敵對性侵略行動。
美日這次聯合演習不但規模龐大，而且針對性非常強。演習期間，美軍與日本自衛隊在沖繩附近建立了遠征前進基地。陸戰隊遠征部隊首先對目標海灘進行快艇突襲，模擬奪取對手控制的關鍵區域。隨後海馬斯高機動火箭炮系統進駐灘頭陣地，建立對沿海地域的控制。在確保海灘安全後，營級登陸部隊沿著海岸搜索敵方導彈和雷達系統，戰機以及武裝直升機則隨時準備提供近距離空中支援。
《環球時報》引述大陸軍事專家張學峰表示，這次演習主要是演練和驗證「遠征前進基地」概念及相關裝備。該概念主要是打擊並奪取假想敵拒止區域週邊的島嶼，並在其上建立基地，為美國海軍陸戰隊和海軍提供燃油和補給，然後以此進一步滲透對方的反介入/區域拒止體系。
他指出，參演的F-35B隱形戰機、魚鷹傾轉旋翼運輸機、海馬斯火箭炮、AH-1Z武裝直升機等都是遠征前進基地概念的主力武器。此舉針對中國的意味很明顯，特別是演習區域位於宮古海峽和呂宋海峽，分別位於臺灣的北部和東南方向，意圖干預台海的目的也很明確。
不過張學峰表示，第一島鏈目前已經完全處於解放軍火力打擊範圍內，解放軍陸基、海基航空力量，多型彈道導彈均可對其實施有效打擊。美日參演的兩棲戰鬥群、遠征戰備群艦艇，其實也都在解放軍反艦火力覆蓋範圍內。美國海軍陸戰隊指望用小規模部隊奪島，「聽上去很理想，現實會很骨感」。
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