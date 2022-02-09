美軍與日本自衛隊近日在宮古海峽和呂宋海峽附近舉行大規模「壯麗融合」（Noble Fusion）聯合演習，五角大廈在聲明中強調，該演習意在展示美日將如何在第一島鏈作戰。大陸軍事專家對此表示，這次聯合演習重點在於演練「遠征前進基地作戰（EABO）」概念，目標在奪取第一島鏈的島嶼，並以此為基地，在對手反介入能力範圍外實施打擊，顯然這是美日專門針對中國量身打造意圖干預台海的戰術。

日本《共同社》報導稱，美國海軍陸戰隊和海軍為應對中國，於2月3日到7日在沖繩宮古海峽附近等地實施「壯麗融合」聯合演習，包括讓小規模部隊分散行動的「遠征前進基地作戰」。僅美方出動兵力就超過1萬人，包括美國兩棲攻擊艦埃塞克斯號（USS Essex）、海軍陸戰隊快速反應部隊、第11海軍陸戰隊遠征部隊等。日本海上自衛隊也參加了該演習。

#NobleFusion2022



Units from the #USNavy & the @jmsdf_pao_eng conduct exercises in the #PhilippineSea during exercise Noble Fusion.



Noble Fusion demonstrates forward-deployed naval expeditionary forces ability to operate as a MEU/ARG team along with a carrier strike group. pic.twitter.com/ySL0B3hRWm — U.S. Navy (@USNavy) February 9, 2022

實際上這次演習並不僅局限在沖繩附近，據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，「壯麗融合」演習同時在呂宋海峽和宮古海峽附近舉行，參演兵力包括林肯號(USS Abraham Lincoln)航母戰鬥群，美國號（USS America）兩棲戰鬥群及其所搭載的第31海軍陸戰隊遠征部隊，埃塞克斯號兩棲戰備群及搭載的第11海軍陸戰隊遠征部隊，此外還有美國空軍、日本海上自衛隊等共同參演。

報導稱，美軍聯合特遣部隊作戰指揮官邁克爾．布倫南（Michael Brennan）上校在聲明中說，將遠征部隊與航母戰鬥群和日本盟友的力量相融合，表明我們具備在爭議地區指揮和控制致命武力、達成戰略優勢並進行一體化威懾的能力，讓我們準備好應對第一島鏈中潛在的敵對性侵略行動。

壯麗融合演習中從兩棲攻擊艦上起飛的直升機將對登陸的陸戰隊提供支援。（圖／美國海軍）

美日這次聯合演習不但規模龐大，而且針對性非常強。演習期間，美軍與日本自衛隊在沖繩附近建立了遠征前進基地。陸戰隊遠征部隊首先對目標海灘進行快艇突襲，模擬奪取對手控制的關鍵區域。隨後海馬斯高機動火箭炮系統進駐灘頭陣地，建立對沿海地域的控制。在確保海灘安全後，營級登陸部隊沿著海岸搜索敵方導彈和雷達系統，戰機以及武裝直升機則隨時準備提供近距離空中支援。

《環球時報》引述大陸軍事專家張學峰表示，這次演習主要是演練和驗證「遠征前進基地」概念及相關裝備。該概念主要是打擊並奪取假想敵拒止區域週邊的島嶼，並在其上建立基地，為美國海軍陸戰隊和海軍提供燃油和補給，然後以此進一步滲透對方的反介入/區域拒止體系。

他指出，參演的F-35B隱形戰機、魚鷹傾轉旋翼運輸機、海馬斯火箭炮、AH-1Z武裝直升機等都是遠征前進基地概念的主力武器。此舉針對中國的意味很明顯，特別是演習區域位於宮古海峽和呂宋海峽，分別位於臺灣的北部和東南方向，意圖干預台海的目的也很明確。

不過張學峰表示，第一島鏈目前已經完全處於解放軍火力打擊範圍內，解放軍陸基、海基航空力量，多型彈道導彈均可對其實施有效打擊。美日參演的兩棲戰鬥群、遠征戰備群艦艇，其實也都在解放軍反艦火力覆蓋範圍內。美國海軍陸戰隊指望用小規模部隊奪島，「聽上去很理想，現實會很骨感」。