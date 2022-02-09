女星「熊熊」（卓毓彤）有亮麗外型及G級傲人身材，經歷感情及影片外流風波後，個性率真直爽的她樂觀面對，甚至自嘲「至少能有比悲傷更快樂的事」，重新贏得粉絲支持。剛過完年的熊熊坦言自己「胖了2公斤」，只好趕緊跑到健身房當「健貨」，但網友們看到她的火辣穿搭，竟似「UU再升級」，忍不住爆讚：「變更辣啦！」。

熊熊今(9)日下午在IG曬出一組在健身房裡的穿搭美照，只見她頂著新染的黑寡婦紅髮型，搭配灰白色系的貼身運動服，下半身有緊緻又高腰的剪裁，完美包覆她的翹臀與蜜大腿，上半身則穿著細肩帶背心，低胸深U設計讓她的雪白傲人UU呼之欲出，健身鍛鍊令她整個人曲線更加玲瓏有致，她更曬出一張由上往下拍的自拍照，火辣邪惡視角將她的姣好身材徹底展現。

熊熊開頭就寫下「年後準備回歸當健貨」，原來是她春節過年吃太多且不忌口，體重竟直接飆升了2公斤，因此開工後只好「認命」，趕緊回到健身房運動甩肉，準備開始自己的減肥計畫，還喊話粉絲：「健男人、健女人群，動起來」，呼籲大家年後一起健身、保持健康的身材。

粉絲被電暈大讚：「完全看不出胖了2公斤」、「這個身材也太辣了」、「過個年，怎麼越來越漂亮」、「健身房應該要暴動了」、「熊熊太兇了吧」；熊熊也曬出一起運動的藝人好友，除了模特兒紀艾希、愛語莎、邱慧雯等人之外，還有一群美女包圍面露幸福笑容的「客家一哥」小鐘，被，趣味畫面笑翻大票網友。

熊熊日前轉發喜劇演員黃豪平的文章，文內提到自嘲的原因，「某些人自嘲，不是高尚、不是幽默，是為了在別人的嘲笑中活下來、撐下去，而不得不為之的行動」，讓熊熊回憶起當時身處風暴時卻願意上節目自嘲主因，認為自嘲的消極作用是對外界的防禦機制，積極層面則是為悲傷加上一點快樂，讓熊熊意有所指最後寫下：「放下過去，才能重新擁抱快樂，祝福大家2022都能平安健康快樂幸福」。