蘋果8日宣布將在2022年稍晚推出新的零接觸付款服務，商家使用iPhone就能接受客戶以感應式信用卡和數位錢包付款，零售商無需額外硬體設備就能處理交易，直接挑戰Block（原Square）等線上支付公司。

透過蘋果「Tap to Pay」支付服務，美國大小型零售商將自己的iPhone與客戶的iPhone或蘋果智慧表靠近，就能接受客戶使用Apple Pay數位錢包或感應式信用卡和轉帳卡付款。這項服務僅適用於iPhone XS或更新機型。

蘋果的新付款功能與多家發卡公司合作，包括美國運通、Visa和萬事達卡（MasterCard）。

最新付款功能將協助蘋果加強與零售商的關係。根據蘋果數據，美國九成的零售商接受Apple Pay。

Apple Pay與Apple Wallet副總裁貝里（Jennifer Bailey）表示，「Tap to Pay」提供企業安全、非公開和簡便的方式使用無接觸式付款，並帶來全新的結帳體驗。蘋果與付款平台、應用程式開發商和支付網路合作，讓大小企業無縫使用零接觸付款，並持續拓展業務規模。

蘋果指出，付款數據將受到與Apple Pay相同的技術保護，所有交易皆會加密。

蘋果表示，線上支付公司Stripe將是第一個支援「Tap to Pay」的平台，春季便會率先提供服務。其他付款平台和應用程式則會在2022年稍晚加入。

蘋果的零接觸付款服務將直接與Block相競爭，後者提供各式付款服務，將公司定調為「大小型賣家的夥伴」。

Block發言人透過聲明稿表示，公司持續開發新方法降低商家的入門障礙，包括讓賣家無需額外硬體就能接受付款的技術，但現階段沒有新消息宣布。