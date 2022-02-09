據《北京日報》報導，今天（2月9日）在中國航天科技集團《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》發佈會上，中國航天科技集團五院相關負責人介紹，今年該院將通過6次發射任務，完成中國太空站在軌組裝建造。先後發射的神舟14、15號兩艘飛船，將同時停靠中國太空站。

中國太空站天和核心艙自2021年4月29日成功發射至今，已在軌運行286天。航天科技集團五院太空站系統副總設計師柏林厚表示，通過神舟12號、13號太空人的駐留，對後續太空站建造使用的關鍵技術進行了系統、充分驗證，結果符合預期。

目前正在太空出差的神舟13號太空人，將在太空駐留滿6個月後返回地面。中國航天科技集團五院載人飛船系統項目技術副經理邵立民表示，神舟13號載人飛船將首次採用快速返回方案，著陸於東風著陸場，提升航天員舒適性和任務實施效率。

在太空站建造階段，將依次發射天舟4號、神舟14號、實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ、天舟5號、神舟15號等6艘航天器。最終太空站將完成T字構型建造，艙內活動空間將超過110立方公尺，可實現長期3人、短期6人駐留。太空站完成功能、性能在軌測試後，將轉入運營階段。

柏林厚表示，今年，太空站將首次同時停靠神舟14號、15號2艘神舟載人飛船，實現6名太空人在軌輪換，並首次形成6艙組合體構型。

太空站在軌建造任務密度大，且任務間高度耦合、相互關聯，建造過程中對接分離動作將達到十餘次，同時將實施艙段轉位、大小臂組合工作、貨物出艙等新任務，這意味著對太空站組合體的狀態管控異常複雜。太空站建造完成後，將持續開展太空人駐留和多領域空間科學技術試驗。