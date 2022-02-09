行政院８日宣布解禁日本福島周邊5縣市食品引發爭議，行政院發言人羅秉成表示這有助於台灣加入CPTPP。對此，國民黨副主席連勝文今(9日)表示「民進黨所謂開放日本核食即取得加入CPTPP門票，這絕對是今年開春以來第一大謊言！因為日本人已經說了，開放核食與參加CPTPP無關！」連勝文強調，其實民進黨真正需要的是靠日本人聲援其對中國大陸的鬥爭。

連勝文9日在臉書發文指出，民進黨不敢告訴大家的是，為了要加入CPTPP，台灣不知道有多少產業需要擴大開放，也不知道還要等多少年，做出多大讓步，犧牲多少民眾的權益，才能達到目標。

連勝文認為，這時候開放核食進口，其實民進黨真正需要的是靠日本人聲援它們對中國大陸的鬥爭，對台灣百姓而言，真的看不出來有任何好處，而民進黨之所以如此肆無忌憚開放日本核食，說穿了也是因為在之前的萊豬公投上，因部分重要區域投票率低而僥倖取得了勝利，換句話說，公投的結果，給了民進黨藉口，可以曲解民意，解釋為民眾授權民進黨開放萊豬及核食進口。

連勝文續指，即便去年的公投，台中以北在各項議題上，尤其是反萊豬食安公投，幾乎是全面同意大於不同意，但由於這些區域普遍投票率低而功虧一簣！這也再次說明了，民眾若不關心公共議題，或覺得投公投票沒用，而不出來投票，結果就是縱容霸道的執政黨，讓它們為所欲為、輾壓民意！希望大家記得這樣慘痛的教訓，自己的權利自己顧，絕對不能給貪婪霸道的政客任何做出損害人民福祉的機會。