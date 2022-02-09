婆媳問題對不少人來說是一大難題，要怎麼避免衝突，老公扮演著重要角色。一名人妻上網發文，因為自己與老公即將搬進新家，但擔憂婆婆會跟著住進來，沒想到直接被老公巴頭罵腦殘，聽完老公說法後反倒讓她開心極了。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文表示，夫妻兩人婚後購置新房，即將擁有兩人的家，但她忍不住詢問老公「等我們的新家用好入住，你會接你媽來住嗎？」沒想到老公第一反應就是巴她的頭說：「你是腦殘了嗎？」

老公接著向她解釋買新家的目的，其實就是要遠離婆家，「尤其是差點讓妳得憂鬱症的我媽」，還說搬進新家還要同住，那乾脆不要搬就好了。聽完老公一席話後，原PO坦言「覺得我老公好Man，被他巴那麼一下也值得」。

不少網友也紛紛留言，認同原PO老公做法，「恭喜呀，神隊友無誤」、「好棒的老公」、「只能說羨慕，好羨慕，超羨慕來形容了」、「你是誇獎老公不是抱怨婆婆吧」、「這是我最近看過最療癒的文章了」、「若婆家人不能和睦相處，離開是對的，距離總是添加美感。」