日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，日本首相岸田文雄今天表示，將在東京都及大阪府設立臨時醫療設施，增加約1000張病床。

日本經濟新聞報導，岸田表示考慮在東京都及大阪府設立臨時醫療設施，將增加病床，其中東京都600床、大阪府350床。政府將由公立醫院等調派醫護等約200人支援。

為了避免出現病床不夠的局面，岸田今天在首相官邸（行政中心）對媒體說：「將與東京都及大阪府合作，採行相輔相成新型態的專案。」

岸田表示，東京都能提供COVID-19確診者的病床數如果加上臨時增設的病床，總共有8125張。如果加上東京都自行實施的作法，病床數逾9400張。

岸田今天在首相官邸接見東京都知事小池百合子，與大阪府知事吉村洋文則以視訊方式協商，分別告知將設臨時醫療設施的方針。

小池對岸田表示，很擔心人才難以確保，期盼政府全面提供支援，迅速因應。

與岸田會談後，小池對媒體表示，2月中旬開始將陸續開設臨時醫療設施。尤其是提供給重症化風險較高的高齡者、感到不安孕婦的醫療體制，有必要確保。

東京都打算將住宿療養用旅館（防疫旅館）改成臨時醫療設施，或是善用目前未用到的醫療設施。

小池遞交一份陳請書給岸田，要求政府從公立醫院等調派醫護到臨時醫療設施。內容也記載，希望政府對於住院有長期化之虞的高齡者轉院、接受這些高齡者的醫療機關提供財政支援。

岸田請小池、吉村協助，盡早安排民眾施打第3劑疫苗。最好盡早發打疫苗通知單給民眾，以期達到全國平均每天打100萬劑疫苗的目標。