許多人一領到年終獎金，過完年就馬上離職，對於年後離職潮，有老闆砲轟台灣人忠誠度低，應該學學日韓，不料引起眾怒，不少過來人跳出來反嗆，點出領完年終就離職的關鍵原因。

一名網友在《PTT》表示，聽到老闆又在罵「台灣人動不動就想離職，公司辛辛苦苦培養你們，結果領完年終就跑，不像日本跟韓國，員工向心力都很強的」，原PO忍不住問真的是這樣嗎？

貼文一出引起熱議，不少網友憤怒回應「吃屎」、「當然不是啊，一堆道聽塗說」、「薪水先比照再說啊」、「老闆對勞基法忠誠度也很低」、「不要喊共體時艱啊」、「台灣老闆不爽滾去日韓啊」、「忠誠度有錢可以換嗎？」

有過來人指出，台灣人的奴性已經是出了名的，但有些老闆只會活在幻想中，不但對員工沒有認真培養，公司也沒有前輩幫忙帶新進員工，一切都得靠自己，公司的態度就是操壞一個、換一個，這樣還想跟員工談什麼忠誠度。

此外，還有一個關鍵因素就是「錢」，眾多網友不滿表示「公司對員工不仁咩」、「沒錢，跟你X的忠誠度」、「忠誠？真的那麼重視員工，怎麼會給那種鳥薪水？」、「說真的，美國給超高薪也沒啥忠誠度」、「錢給夠可跪下喊乾爹」、「領多少錢，做多少事，給多少忠誠」、「給那一點錢就要買忠誠度，笑死」。

還有不少人反嗆「麥當勞都漲了30%，薪水還在2%～3%漲」、「看看三星工會，向心力很強，加薪十啪」、「日韓近年來也越來越多跳到其他公司的人」、「美國也是這樣」。