資深藝人廖峻近年健康狀況不佳，2018年二度中風後就減少了演藝工作，兒子廖錦德不時會吐露父親身體狀況，最近台灣天氣冷，很多人發生心血管疾病的問題，廖錦德就憶起當年父親的就醫過程，有感而發表示：「有的醫院不得不慎選」。

廖錦德表示，廖峻當初聽信朋友的建議，選擇鄰近的醫院就診，未料卻在急診室等候超過12小時，「從一開始的可以自行走路，一路到無法行走，無法順利口語表達」，讓他至今回想起來還是忘不了，當時他焦急地不斷詢問護理人員能不能盡快處理，對方卻不耐煩回應：「現在沒有醫師喔！不是只有你們在等，大家都在等」，轉身就又繼續和其他護理師談笑。

後來直到半夜，廖錦德實在無法忍受，堅持把父親轉院到內湖三總，轉院後一進到急診，他們就感受到天差地遠的緊急處理態度，護理人員甚至著急地問：「他們（前醫院）怎麼可以拖那麼久！黃金時間都拖完了！」讓廖錦德現在看到「黃金時間」4字都覺得格外諷刺。

最後，廖錦德也強調平常心血管疾病的問題絕對不能忽視，呼籲大家除了保持健康體態定時檢查之外，「醫院，真的要挑一下」，感嘆沒碰到都很難相信落差之大，並在留言區補充喊話「希望相關單位可以反思一下，我們所謂的醫療負擔，會不會反而是各醫院的第一窗口處理不當才造成的呢？人力上的短缺可以理解，但如果可以協助調度至其他醫院，趁早治療，沒有人喜歡住院的，不是嗎？」