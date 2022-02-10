對於綠營近日開始強攻國民黨立法委員蔣萬安是否真的是蔣經國的孫子一事，媒體人尚毅夫在政論節目分析綠營背後目的脈絡與選戰策略，並認為這是蠻無聊的事情！

資深媒體人尚毅夫9日在《新聞大白話》表示，綠營近日質疑蔣萬安是否為蔣經國孫子，並呼籲他要驗DNA的事情。不過這件事去年就開始在講了，不是最近才有。只是蔡英文總統赴七海官邸肯定蔣經國，退輔會副主委李文忠也在音樂會上公開讚揚蔣經國，才又開始在打這一點。

尚毅夫指出，如果蔡英文、退輔會都去讚揚蔣經國，而蔣萬安又是蔣經國孫子，蔣萬安應該是得利！因為大家都讚揚蔣經國，所以綠營現在當然要求蔣萬安驗一下DNA，質疑他不是蔣經國的孫子。否則蔡英文、退輔會都肯定蔣經國到這個地步，結果轉頭一看，蔣萬安在選台北市長，當然順勢也被捧高，所以只能打蔣萬安不是蔣經國的孫子！

尚毅夫認為，蔣萬安驗不驗DNA基本上是蠻無聊的事，跟有沒有能力當市長沒有關係，如果有關係，就直接宣布蔣萬安當台北市長就好了！