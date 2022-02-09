加國卡車司機抗議疫苗令擴及邊境 美加貿易受阻 22:502022/02/09 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大卡車司機不滿政府的疫苗強制令，集結首都渥太華抗議已將近2周，情勢愈演愈烈迫使當局頒布緊急狀態。加國卡車司機不僅癱瘓渥太華市區交通，還阻斷連結安大略省溫莎市與美國汽車城底特律的物流樞紐大使橋（Ambassador Bridge），波及到美加貿易活動。此抗議風波驚動拜登政府，正與加國高層接觸商討如何解決。 加卡車司機抗議疫苗強制令 占美加邊界口岸示威 仿效加拿大 紐西蘭民眾開卡車上國會抗議疫苗政策 #加國 #卡車司機 #抗議 #美加 #貿易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進口激增 美國2021年貿易逆差創歷史新高 10:412022/02/09 國際 美國貿易逆差創新高 對陸逆差擴大至3553億美元 14:112022/02/09 兩岸 泰山家具行剛整修遇惡火全燒光 民眾解開「土地徵收」疑點 14:482022/02/08 社會 虎年明星產業－車廠混戰 電動車銷量踩油門 04:102022/02/06 產業特刊 北京未實現貿易協議 白宮關切 10:032022/02/09 國際 家具賣場火燒千坪 起火原因啟疑竇 04:102022/02/09 社會新聞 健身大廠遭控積欠貨款 下游廠商聲淚俱下揚言號召千人抗議 17:512022/02/09 社會 福食解禁 最強菜農批霸凌民意：讓大國對台灣予取予求 14:122022/02/08 政治 美國呼籲陸採具體行動 兌現貿易協議承諾 15:302022/02/07 財經 美呼籲陸採取「具體行動」 兌現第一階段貿易協定承諾 15:072022/02/07 兩岸 美軍用6.8公厘武器取代M4、M249 專家曝致命風險 00:052022/02/07 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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