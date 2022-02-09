加拿大卡車司機不滿政府的疫苗強制令，集結首都渥太華抗議已將近2周，情勢愈演愈烈迫使當局頒布緊急狀態。加國卡車司機不僅癱瘓渥太華市區交通，還阻斷連結安大略省溫莎市與美國汽車城底特律的物流樞紐大使橋（Ambassador Bridge），波及到美加貿易活動。此抗議風波驚動拜登政府，正與加國高層接觸商討如何解決。