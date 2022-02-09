外傳財政部長蘇建榮走春，為公股人事將異動，合庫董事長雷仲達將可能接任兆豐銀董座，財政部今日澄清，部長走春勿過度揣測。

媒體報導，蘇建榮近日到各公股銀行走春，有可能為公股銀人事調整，並傳出雷仲達將可能任財金部會首長或者兆豐銀董事長。

財政部晚上即說明，蘇建榮前往各公股事業走春拜年，純粹是基於感謝公股事業這兩年疫情爆發以來，公股事業配合紓困付出相當大的心力，從去年三倍券、五倍券到各種紓困貸款，公股都承擔起重大責任。