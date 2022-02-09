蘇建榮走春公股釀人事異動？財政部：勿過度揣測 23:012022/02/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳財政部長蘇建榮走春，為公股人事將異動，合庫董事長雷仲達將可能接任兆豐銀董座，財政部今日澄清，部長走春勿過度揣測。 媒體報導，蘇建榮近日到各公股銀行走春，有可能為公股銀人事調整，並傳出雷仲達將可能任財金部會首長或者兆豐銀董事長。 財政部晚上即說明，蘇建榮前往各公股事業走春拜年，純粹是基於感謝公股事業這兩年疫情爆發以來，公股事業配合紓困付出相當大的心力，從去年三倍券、五倍券到各種紓困貸款，公股都承擔起重大責任。 男跨女跨性別勞工可請生理假？勞動部：無月經生理日不能請 9家期貨信託業者 2022年底前要配置風管人員 #走春 #公股 #財政部 #蘇建榮 #部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 減稅救物價 學者轟是政治手段 04:102022/02/09 財經焦點 專家傳真－本土疫情延燒難止 國營事業撐得過嗎？ 04:102022/02/09 專題周報 索馬利蘭外長今訪台 拜會蔡英文、吳釗燮 04:102022/02/08 話題觀察 馬英九籲福食進口應再辦公投 民進黨：最快要到明年底 11:052022/02/09 政治 高雄情侶出遊4人全確診 屏東走春足跡曝 曾到鵝鑾鼻、福安宮 16:312022/02/09 生活 兆豐金、合庫金股價雙創新高 04:102022/02/09 金融．稅務 政務官戰隊 王美花陳吉仲陳時中撇清 04:102022/02/09 焦點要聞 蔡英文見索馬利蘭外長 親曝已贈15萬劑高端疫苗 13:432022/02/09 政治 輝達收購破局 安謀擬推動IPO 04:102022/02/09 全球財經 搭數位化浪潮 和泰車衝刺MaaS新事業 04:102022/02/09 財經要聞 《電腦設備》研華1月營收攀第3高 年增近2成 16:312022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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