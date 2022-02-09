受惠於資產餘額成長，及兩岸景氣熱絡，推升融資業務，裕融（9941）自結1月合併營收29.44億元、年增11.64％，獲利延續去年以來的高成長趨勢，自結1月稅後淨利5.24億元、年增62.46％，獲利創同期新高，EPS達1.33元。