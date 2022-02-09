裕融元月獲利創同期新高 23:022022/02/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於資產餘額成長，及兩岸景氣熱絡，推升融資業務，裕融（9941）自結1月合併營收29.44億元、年增11.64％，獲利延續去年以來的高成長趨勢，自結1月稅後淨利5.24億元、年增62.46％，獲利創同期新高，EPS達1.33元。 佳世達1月營收創同期新高 長聖 擬發放6元股利 #裕融 #創同期新高 #獲利 #元月獲利 #資產餘額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上銀1月合併營收創同期新高 14:292022/02/09 財經 《金融》國銀2021年獲利登次高 存放比續探底 07:442022/02/09 財經 BP去年獲利128.5億美元 創八年新高 21:162022/02/08 財經 材料上月營收 創同期新高 04:102022/02/08 證券．權證 國銀2021年爆賺3370億元 史上第二高 21:172022/02/08 財經 去年國銀爆賺3,370億 史上第二高 04:102022/02/09 金融．稅務 金虎年投資 聚焦五大議題 04:102022/02/08 投資理財 一月份15家上市金控獲利 情人節全都露 14:242022/02/09 財經 紅麴+益生菌銷售回溫 晨暉1月營收續創同期新高 18:412022/02/07 財經 漢磊嘉晶布局有成 獲利衝刺 04:102022/02/08 證券．權證 勞動基金去年大賺4,511億 04:102022/02/08 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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