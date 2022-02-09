對於陳時中可能會參選台北市長或桃園市長一事，資深媒體人尚毅夫透露，陳時中在桃園的民調比在台北好，但傳出陳時中向桃園地方人士說不想選桃園，也不想去新北選。陳東豪昨表示，民進黨看起來還是想要陳時中選台北，對戰藍委蔣萬安，今年北市選戰將精彩可期。

衛福部長陳時中日前接受專訪，被問到對參選台北市長想法如何，陳稱「沒有絕對拒絕這件事」，現前最重要就是防疫做好，但陳時中8日在政院記者會上去表示，與其說是表態參選，不如說是表態不選舉。

對此，資深媒體人尚毅夫今（9）日在《新聞大白話》認為，如果陳時中、蔣萬安、黃珊珊競選台北市長時，民進黨策略就是不能讓黃珊珊得票差，也不能讓台北市發生棄保效應。因為黃珊珊的票還是以藍營居多數，所以要一邊打蔣萬安、一邊對抗柯文哲。如果陳時中和柯文哲的恩怨打起來，蔣萬安還是溫良恭儉讓，就會被邊緣化，黃珊珊被棄保的可能就降低。因此，台北市長選舉最大變數反而是柯文哲。

至於陳時中到底會在哪裡參選？尚毅夫透露，鄭文燦一開始也希望陳時中選桃園，因為陳時中在桃園的民調比在台北好，但傳出陳時中向桃園地方人士說不想選桃園，也不想去新北選。鄭文燦後來又轉向蕭美琴，但蕭美琴不回來，所以又回頭找陳時中選桃園。媒體人陳東豪8日表示，民進黨看起來還是想要陳時中選台北，對戰藍委蔣萬安，今年北市選戰將精彩可期。