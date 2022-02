週一(7),俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)於克林姆林宮會晤長達五個多小時,兩國領導人表示希望能夠找到解決烏克蘭危機的最佳辦法。會後記者會上,普丁再一次讓世界感受到他的凌人霸氣,談到2014年於白俄羅斯首都明斯克簽署的《明斯克協議》(Minsk Protocol),旨在解決烏克蘭東部頓巴斯地區的衝突,先是抨擊烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)未能遵守協議條款。接著用帶有性別歧視的玩笑說道:「不管你喜不喜歡,我的美人(烏克蘭),就接受吧。」

“It’s your duty, my beauty.” President Putin makes crude reference to old “joke” about marital rape to discuss Ukrainian President Zelensky @MarquardtA reports pic.twitter.com/gDOg1cGXSU — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 8, 2022

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導指出,普丁語出驚人的這段話顯示出對烏克蘭的霸道,明確指出自己不認為烏克蘭是一個真正的國家。就有俄羅斯專家分析,「不管你喜不喜歡,我的美人(烏克蘭),就接受吧。」這段話可能引用了1990年代,龐克搖滾樂團Red Mold或Krasnaya Plesen的歌曲,其中寫道「美人兒睡在她的棺材裡,我偷偷溜進去愛(f**k)她,不管妳喜不喜歡,我的美人,就睡吧。」(The beauty sleeps in her coffin, / I snuck in to f**k her. / Like it or not, / My beauty, sleep.)

今日俄羅斯(RT)報導指出,對於大多數俄羅斯人來說,「睡美人」的用法與強姦無關,這是常見的成語,通常意味著即使不喜歡某些事情,你也必須做。俄羅斯的父母也常對挑食的孩子這麼說。

被記者問及普丁的粗俗發言,俄羅斯總統府發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)堅決否認,並表示:「總統的意思是,既然一個國家給出了某些承諾,而領導人也簽字同意了,那麼就該如期履行。」此話一出,烏克蘭總統澤倫斯基則反擊:「烏克蘭是美女沒錯,但普丁總統用『我的』有點誇張。」