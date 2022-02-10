三星今天推出Galaxy S22系列3款旗艦新機，其中，Ultra機款整合Note系列，內建S Pen觸控筆，也首度搭載4奈米高效處理晶片、升級超明亮夜幕攝影功能，並以海洋廢塑料作為新材料。

全球手機龍頭大廠三星今天晚間11時舉行線上發表會，一口氣推出Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款旗艦新機。其中，Ultra機款內建S Pen觸控筆，整合S與Note系列的特色規格；而首度拓展Ultra機種的Galaxy Tab S8 平板系列也同步亮相。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，S22系列新機有四大亮點，第一是超明亮夜幕攝影功能再升級，第二是搭載業界最高的4奈米高效處理晶片，電池續航力提升；第三為Ultra機款內建S Pen，相信對Note用戶的吸引力更勝過去；由於三星更重視永續發展，以海洋廢棄物作為手機新材料是第四個亮點。

三星Note系列過去以搭載觸控筆S Pen打開市占，但去年因晶片缺料暫緩推出，改摺疊機上陣；今天亮相的Galaxy S22 Ultra則延續Note精神，首度內建S Pen觸控筆，筆跡轉文字功能升級支援88種語言辨識。市場認為，Note系列可能已走入歷史，三星說明Note精神已被完全演繹取代，但還是傾聽消費者聲音。

在影音功能進化方面，三星指出，Galaxy S22系列除了有電影級跟焦錄影，也有超明亮夜幕攝影，借助更強大的感光元件，可在低光源環境下錄影，降低雜訊使畫面更清晰。

三星表示，Galaxy S22系列也是三星首款搭載4奈米高效處理器的智慧型手機，系統運算更快速；CPU、GPU、NPU分別較前代效能提升5%、40%及133%。

三星今年更運用回收海洋廢塑料作為Galaxy S22系列材質，並開發出漁網回收與再製方法，將其變身用於製造 Galaxy S22系列的按鍵托座及S Pen內罩等產品元件；外盒設計均採用UL認證環保材料。

三星新推出的3款S系列旗艦將自2月25日起，陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫未定；但按照過去慣例，台灣均為首波上市國家。

此外，著眼後疫情時代的遠距商機，三星同步宣布推出Galaxy Tab S8旗艦平板系列，共有3款機種；其中，Tab S8 Ultra搭載三星首次推出的14.6吋Super AMOLED 螢幕。

陳啟蒙受訪時表示，台灣2021年平板市場銷售量年成長23%，其中，台灣三星成長近3成，於Android市場穩居銷售量及銷售額市占龍頭。他觀察到新台幣1萬5000元以上的價格帶，成長迅速；其中更以12.4吋以上的大螢幕機型特別受到消費者青睞，看好今年平板銷量也能持續成長。（編輯：張良知）1110209