三星今天正式發表S22系列3款旗艦機，預估整體銷售量將比前一代成長至少20%；且受惠5G驅動，預料台灣手機市場今年的銷售量和銷售額，將較去年有雙位數比例的成長。

三星今天晚間11時舉行線上發表會，一口氣推出Galaxy S22 Ultra、S22+、S22等3款旗艦新機；其中，Ultra機款內建S Pen觸控筆，整合了Note系列的特色規格。

由於疫情持續干擾，手機晶片恐有缺貨疑慮，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，經過過去幾次經驗學習，三星很早就著手S22系列備貨準備，針對大螢幕機種備貨數量更積極；之後也會根據不同通路實際銷售做配貨，優化供貨比例，認為不會有缺貨問題。

三星2021年在台銷售額與銷售量市占連續12個月維持Android市場第一名，前一代Galaxy S21旗艦系列銷售亮眼，比S20系列同期銷售量成長2倍，消費者組成有2成來自是Note用戶貢獻。

他看好這次S Pen直接內建，預估可以吸引7成以上的Note用戶，先預設S22銷售成長20%為低標，會積極朝向超越目標的方向前進。

觀察台灣整體手機市場，陳啟蒙表示，2021年台灣整體行動通訊市場銷售量較2020年微幅下滑，主要成長動能在600美元以上的高階市場，銷售量約有1成、銷售額約有近2成的成長；300美元以下的市場則下滑3成，300美元到600美元價格帶則成長5%。

他預估，台灣今年手機市場銷售量和金額都能達到雙位數成長，主要受惠5G手機進入門檻將更低，電信業者重新洗牌整合，有望擺脫過去的價格競爭，聚焦5G服務內容差異化，帶動5G市場。三星積極改變產品組合比例，盼達到高中低階比例40%、40%、20%，加上生態系統的強化，希望成長幅度能超越市場平均值。（編輯：張良知）1110209