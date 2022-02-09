正妹騎車自摔 怪警察設三角錐「很危險」 網見影片秒回2字認證

到底是誰的問題？一名女騎士在網路上控訴，稱日前騎車下關渡大橋時，警方設臨檢的三角錐太危險，還害她摔倒。但文章曝光後，網友一面倒不挺，認為是女網友邊騎車邊講電話才不慎自摔，還調侃這行為如同「三寶」。

這名女騎士在臉書社團《爆廢公設公開版》發文，抱怨8日自關渡大橋騎車而下時，遇上警方在路口擺放三角錐設臨檢點，她認為警方設立的三角錐很危險，害她沒能注意到撞上，因而摔車。

女騎士下橋後直直朝三角錐衝去，慘摔車倒地。（翻攝自臉書社團《爆廢公設公開版》）

透過女騎士PO出的行車紀錄器可見，女網友在下橋之前便戴著耳機講電話，而在下橋後，可明顯見到，三角錐與路肩隔出一個機車道的寬度，而前方的機車輕鬆避過三角錐向前行駛，下一秒女騎士則撞上三角錐，人車倒地。

文章曝光後，迅速吸引近4000位網友留言回應，不少網友認為女騎士問題很大，紛紛留言開嗆，「三寶無誤」、「看你講電話很認真 騎車好像就不是了」、「三角錐好可憐QAQ」、「感謝三角錐無私的奉獻犧牲」、「看起來比較像妳分心了，騎車注意安全⋯」、「本來想說點什麼 但還是算了」。

也有網友認真回應，表示三角錐確實有被前方騎士遮住，但女騎士看見三角錐可反應的時間約有3秒，且下橋前就有看見臨檢站的立牌，理當知道前方道路會擺放三角錐，建議原PO若無法一心二用，就不要邊騎機車邊講電話。