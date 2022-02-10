台灣燈會空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間試飛展演。（翻攝高雄市政府直播畫面）

《聚光台灣 虎星高照》 無人機展演試飛（高雄市政府）

台灣燈會空中主燈9日晚間試飛，絢爛畫面令人驚歎。（圖／陳其邁臉書）

2022台灣燈會在高雄，空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間進行試飛，由1500架無人機同時起飛，在夜空中展演虎爺動態頭像、台灣半導體晶片、戴資穎及地球儀故事，主燈靈活變化且立體感十足，引起現場近萬名民眾拍手叫好。

台灣燈會空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間試飛展演。（翻攝高雄市政府直播畫面）

台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，在空中排出戴資穎揮拍的英姿。（翻攝高雄市政府直播畫面）

台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，無人機排出台灣樣貌。（翻攝高雄市政府直播畫面）

台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，由1500台無人機展演空中主燈。（翻攝高雄市政府直播畫面）