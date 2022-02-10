影》台灣燈會空中主燈試飛照亮高雄夜空 立體感十足民眾驚歎 00:052022/02/10 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛，絢爛畫面令人驚歎。（圖／陳其邁臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣燈會空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間試飛展演。（翻攝高雄市政府直播畫面） 《聚光台灣 虎星高照》 無人機展演試飛（高雄市政府） 訂閱影音： 中時新聞網 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛，絢爛畫面令人驚歎。（圖／陳其邁臉書） 2022台灣燈會在高雄，空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間進行試飛，由1500架無人機同時起飛，在夜空中展演虎爺動態頭像、台灣半導體晶片、戴資穎及地球儀故事，主燈靈活變化且立體感十足，引起現場近萬名民眾拍手叫好。 台灣燈會空中主燈「聚光台灣 虎星高照」9日晚間試飛展演。（翻攝高雄市政府直播畫面） 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，在空中排出戴資穎揮拍的英姿。（翻攝高雄市政府直播畫面） 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，無人機排出台灣樣貌。（翻攝高雄市政府直播畫面） 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛展演，由1500台無人機展演空中主燈。（翻攝高雄市政府直播畫面） 台灣燈會空中主燈9日晚間試飛，絢爛畫面令人驚歎。（圖／陳其邁臉書） #空中主燈 #試飛 #立體感 #台灣燈會 #無人機 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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