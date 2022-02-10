走在南港街頭，不難嗅到正在翻新的嶄新市容氣息，市府近年針對南港啟動台北願景計畫，以「北北桃基」生活圈為背景，推動「東區門戶計畫」，極具發展潛力的未來性，吸引眾多知名企業紛紛投資標購，其中就有國內最早上市的元老品牌國泰建設，繼於此興建中大坪數「國泰悠陽」熱烈完銷後，緊鄰推出符合小家庭自住的中小坪數靜巷宅--「國泰悠境」，盡享千坪新陽綠帶第一排，同時擁有生活高品質及絕佳保值性。

政府為使台北邁向更高的國際舞台競爭，以擁有高鐵、台鐵、雙捷運三鐵共構的南港推動「東區門戶計畫」，總面積達440公頃，打造具備交通、創新、生技、會展、軟體等五大功能的城市，挹注上千億資金，成功吸引上市公司、金控集團插旗。

南港「東區門戶計畫」擁有高鐵、台鐵、雙捷運三鐵共構，交通相當便利。(圖/業者提供)

除了已落成啟用的台北流行音樂中心、瓶蓋工廠等等之外，各大企業紛紛挹注巨額資金，攜手打造未來南港新東區。像是最早入駐南港的中國信託金融園區外，近期還有：台肥規劃漢來飯店、三井LaLaport商場及企業總部、南港輪胎世界明珠、富邦大南港、新光南軟園區大樓及新壽南港轉運站BOT、國產企業總部複合式商場、佶泰大聯大控股總部等各大集團⋯

率先以國泰集團參與的台鐵BR-1都更案，及國泰建設利百代企業總部都更案，投資「東區門戶計畫」之一的國泰，更是最早上市、國內排名第一的十兆級最大集團，今年邁入第58年，擁有近一甲子的建築優良經驗，並且從2010年起獲獎無數、深受肯定，更持續以追求永恆、前瞻建築為理念，為這塊土地打造最優質的高質感建築。國泰建設擁選地獨到哲學，重視地段價值及生活便利性，故在南港推出63坪、80坪的中大坪數「國泰悠陽」，熱烈完銷後，隨即再特別推出36坪、42坪及53坪的中小坪數「國泰悠境」，實現小家庭對幸福生活的追求。

讓人享受東區門戶計劃裡，國泰品質最獨一無二的宜居質感。(圖/業者提供)

千坪新陽綠帶及東新綠帶綿延而成的綠意秘境便緊鄰「國泰悠境」，步行5分鐘即可沐浴在綠意盎然的綠色流域中，舉凡楓香、樟樹、榕樹、山櫻花等多元樹叢，皆能在出入家門時享受其中；毗鄰台北流行音樂中心，若取道800公尺生態廊道即可直達南港車站，環境人文氣息濃厚，綿延的綠帶、廊道也滿足居住休閒放鬆的優質條件。此外，國泰建設為了讓換屋族、小家庭及青年精英首購族幸福成家，主動提供「結構工程0付款」貼心專案，實現第一次就輕鬆晉級，入手國泰品牌優質建案，讓您的家更容易擁有國泰幸福！

近年各原物料齊漲，全球面臨通膨議題，因此以長期置產、投資面來看，房地產反而是最佳入手時機。40年前誰會想到信義計畫區擁有現今的繁華市容？如今，南港五大中心皆已逐步完成，各企業的踴躍投資有感目睹，發展潛力絕對蓄勢待發，且「國泰悠境」是國泰建設農曆年前全台唯一的推案，以利多條件絕對是台北市首選，錯過不再。

東區門戶計畫前瞻指標案 南港「國泰悠境」滿足小家庭居住品質。(圖/業者提供)

國泰悠境

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