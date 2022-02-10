接班傳承的差異，竟讓曾經都是產業龍頭的大同與台達電，有了截然不同的終場。台達電在十餘年間，市值翻漲，躍居台股十強。而百年大同不但由盛轉衰，股東投資更落得血本無歸。2022年伊始，《遠見》推出全台第一份百大長青家族企業排行，助你看懂企業長青永續之道，找到金虎年投資致富密碼。

「史上第一次，台股總市值超越韓國，達2.2兆美元（約新台幣62.1兆元）。」2022年甫開春，無畏疫情逆風突襲，台股逆勢勁揚，超車韓國，成交值達95.5兆元，躍上全球第16大市場。

值得關注的是，台股領漲關鍵企業中，除了市值占比高達近三成的護國神山台積電外，根據中山大學管理學院陳世哲教授團隊研究調查指出，台股市值前十大企業中，創始股東家族持股超過5％的企業，就有六家，市值占比約22％。

其中，2019年市值僅3000多億的台達電，在中美衝突及疫情的干擾下，經營績效不但未受衝擊，市值還翻倍成長，突破7000億元，躍進市值前十大，成了市場關注焦點。

這樣一家「年逾半百」的老字號，為何能扭轉產業陷入景氣黃昏週期、垂垂老矣的宿命，逆勢上揚？

關鍵，就在企業的接班與轉型。

事實上，電子零組件起家的台達電，發跡於電腦與筆電快速成長的年代，曾是電源之霸，卻因錯失布局手機市場先機，2009年，迎來營收首度衰退挑戰。

嗅到企業存亡危機，台達電啟動以鄭平、海英俊為首的梯隊接班與轉型，搶先布局電動車、能源基礎建設設備，十年厲兵秣馬，任憑外界批評與內部衝突不斷，鄭平仍堅定地邁向目標，成功替台達電開啟百年永續契機。

追求長期永續營運，家族企業更願意投資未來

台灣管理學大師、政大名譽講座教授司徒達賢曾撰文分析，相較於完全由大眾投資人、投資機構與專業經理人掌控的上市公司，家族企業因短期獲利壓力較小，且基於家族永續經營理念下，更願意投資未來，甚至是「很久以後才可能回報」的投資。

從這觀點看，台達電可說是國內企業接班典範。

另，根據台灣董事學會最新研究，以台灣50指數成分分析，家族企業家數占比過半達52％，總市值占比為32％。顯示家族企業不論好壞，對台灣經濟發展皆會帶來關鍵影響力。

投資大同與台達電，結果大不同

董事學會指出，若以30年為循環週期觀察，1990年的台灣百大家族企業，2020年僅剩25家還在榜上。其中，曾是台股領頭羊，知名家電龍頭大同與聲寶，不但虧損連連，市值大幅縮水；更遑論曾盛極一時的華隆、台鳳、歌林等，甚至慘遭下市。

反之，台達電30年間，市值從47億元翻漲至一度突破7000多億元，成長驚人。台灣投資人關係協會TIRI副理事長郭宗霖分析，同樣是家族企業，1999年，大同市值1570億元，台達電僅998億元。

再看經營績效關鍵指標ROE（股東權益報酬率），大同21年平均為負6％，台達電則將近19％。意即，投資大同，不到10年血本無歸；投資台達電，五年就能翻倍。

據中山大學管理學院陳世哲教授團隊調查分析，台股1700多家企業中，泛家族企業占比高達七成以上。

KPMG家族辦公室創辦人陳振乾指出，這代表台股投資標的中，十家有七家是家族企業，也就是說，這些企業的接班傳承與轉型，不但影響自身競爭力、台灣產業與經濟發展，更攸關你我的荷包。

新光鋼在二代接手後積極轉型，三度化險為夷，也讓新光鋼經營績效躍居產業龍頭。

(圖／遠見提供)

全台獨家大調查：百大長青傳承股出列

《遠見》長期關注、報導台灣家族企業接班傳承與轉型。2022年，在台灣產業轉型與台股躍世界前16強的關鍵時刻，與長期研究台灣家族企業的中山大學陳世哲教授團隊合作，針對台灣成立30年以上的上市櫃家族企業，透過調查分析連續21年的各項關鍵經營績效指標，獨家推出台灣百大長青傳承股排行榜。

除分析經營績效等客觀數據，《遠見》團隊專訪典範長青企業，透過與「繼承者們」的深入訪談，替讀者梳理出台灣家族企業永續之道。

從百大長青傳承股排行榜中，電子產業上榜家數最多，達18家，占比近二成。其中，創立36年的可成，在市值成長、每股盈餘與股東權益報酬率等各項指標，皆拿下高分，居百大排行之首。

然可成近一年來遭逢逆風，賣廠並啟動轉型突圍，後續成績仍有待觀察。群光與鴻海，分居同產業第二與第三名。

(圖／遠見提供)

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百大長青家族企業第二名，由75年歷史的汽車龍頭和泰車拿下。居批發零售業第二名的，是有33年歷史的統一超。

值得一提的是，由董事長羅智先領軍的統一超，21年平均ROE高達29.5％，是百大家族股中，最會替股東賺錢的榜首。最會替股東賺錢的，還有分居二、三名的晶華董事長潘思亮，與群光董事長許崑泰，平均ROE分別是26.8％與24.9％。

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獲利王則由21年平均EPS每股盈餘達15.5元的可成，以及11.2元的和泰車分居冠、亞軍。

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百大長青家族企業中，有八成已至少交棒接班過一次；現任經營者中，董事長有高達75％為家族成員。

特別的是，若以近十年平均股利殖利率來看，「存股王」前三名皆為營建類股，顯示產業趨勢正處於上升階段。

(圖／遠見提供)

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投資家族股三大指標，ROE、誠信、布局未來

那麼，如何挑選潛力長青傳承股？

行為財務學專家、政大商學院副院長周冠男指出，除了ROE與市值成長等指標外，經營者的「誠信」至關重要。他指出，企業若股權結構不透明，讓經營者能以極少的股權，實質控制一家公司時，通常公司治理會出問題。

這也是股權設計盤根錯節的家族企業，容易被汙名化的主因。周冠男表示，「關鍵不在家族企業，而是經營者的『誠信』，很多掏空弊案，其實都有跡可尋，」周冠男建議，投資家族企業，一定要「觀其言、察其行，檢視經營者或有實質控制權的家族成員言行與誠信。」

「曾有歷史學家分析，明朝沒有好皇帝，清朝沒有壞皇帝，關鍵就在，清朝選賢能的子嗣繼位，明朝則不選，直接由長子接班，」台新投顧總經理李鎮宇指出，「這也是台灣家族企業傳承最大的問題。」

此外，繼承者能否掌握產業趨勢，敢不敢投資未來，都是家族企業長青永續的關鍵。李鎮宇分析，很多家族企業會把二代或三代送去投行歷練，為的就是培養下一代對產業趨勢的靈敏度與敢於「投資未來」的能力。李鎮宇觀察，未來潛力家族股，可觀察是否已搶先布局半導體、電動車與綠能。

「存股」理財，進場時機點很重要

郭宗霖觀察，好的家族股投資標的，除了穩定的市值成長，ROE每年穩定維持在20％，是全球投資機構最愛的標的。此外，吸引投資者長期持有，穩定配息的股利殖利率也是關鍵指標。但郭宗霖也提醒，想靠「存股」理財，進場時機點很重要，不要賺了股利，卻賠了價差。

迎接新的一年，你的投資布局也需要更新，不妨就從《遠見》推出的深度調查中，琢磨出長青企業的最佳接班傳承作法，並從中找出你的永續獲利之道。

【調查說明】

執行單位：中山大學管理學院陳世哲教授、台南大學經管系曹瓊文教授、許紋綾團隊

調查方式：根據TEJ台灣經濟新報資料庫2020年1727間上市櫃企業，找出符合家族企業定義，家族成員至少持股5％以上之企業，共1303間。其中於2000年至2020年間，連續21年持續營運，有429間。

進一步篩選出登記成立至少30年的企業共343間，排除無法確認創辦家族之12家企業後，共計仍有331間家族企業，依據其財報績效數據進行排名。調查排名採用三項財務績效指標，股東權益報酬率（ROE）、每股盈餘（EPS）與市值成長率。

依據331間企業連續21年之完整財務績效數據之ROE、EPS、市值成長率進行平均數的計算，並分別針對ROE、EPS、市值成長率三大數值之個別群體，計算其標準化數值後，再依三個標準化數值加總後的平均數，以標準化數值越高者依序排名，找出百大長青企業。

本文作者：林鳳琪

(本文摘自《遠見雜誌2月號428期》)