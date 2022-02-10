台灣家族企業的家數，占上市櫃超過74％，家族企業接班轉型是否成功，緊緊牽動台灣的產業，足以撼動國家經濟。然而，該交棒給家族還是經理人， 才能兼顧永續與專業？《遠見》有深入分析。

台灣的家族企業，占台股家數超過74％，因此，家族企業的接班轉型是否成功，不僅影響著企業自身競爭力，更緊緊牽動台灣的產業、經濟發展與脈動。

在歷經1950年代依賴美援、1960至1970年代經濟起飛後，戰後創一代的台灣企業家們，拚搏至今，已超過半世紀。隨著創一代年歲漸長，企業也進入大規模接班傳承、世代交替。

令人好奇的是，有多少比例的台灣上市櫃家族企業，已經歷過接班傳承？模式為何？繼承者傾向選賢與能，還是血濃於水？為何同樣是家族企業，有些難敵產業景氣循環，一步步衰敗；有些卻能克服危機，再創企業第二成長曲線與產業高峰？

根據歐洲工商管理學院家族企業國際研究中心主任莫頓‧班奈德森（Morten Bennedsen）針對家族企業研究的樣本定義調查顯示中，有52％的研究是依據創始股東家族持股超過5％，來定義家族企業的。

依此定義，從《台灣經濟新報》資料庫，以2020年資料篩選出來的家族企業，共有1303家。2000至2020年連續21年期間，TEJ資料庫不曾間斷的家族企業共計429家。

其中，企業設立超過30年的上市櫃家族企業，共計343家。當中剔除資料不完整、無法辨識家族股東者12家，以及無接班紀錄59家企業之後，共計272家，再進一步分析其21年來接班傳承與經營績效等各項數據。

董、總同一人占比逾35％，控制權增加

調查發現，台灣上市櫃家族企業比例，從2000年的82％，到2006年降至76％後，近十年維持在74％至75％之間。

(圖／遠見提供)

家族股東對家族企業的持股，從2000年的29％上揚至2020年的34％。2020年，有超過76％家族企業董事長，仍由家族成員出任；而董事長兼任總經理的比例，則從2000年僅約28％，至2020年時已經超過35％。

(圖／遠見提供)

值得注意的是，2002至2003年間，證交所積極推動公司治理法治化進程，短短一年，董事長以外之高階經理人，由家族成員出任占比，由2002年約36％驟降至2003年僅約15％。

深入分析21年來家族企業接班傳承演變，其中，創辦人首次交棒，有74％是由家族成員接任，僅26％交給專業經理人。

繼承者逾九成有家族企業內部工作資歷

值得關注的是，這26％的專業經理人，再次交棒時，其中三成又交回給家族成員出任。

調查發現，272間家族企業在21年間共進行過628次交棒，其中58％是交棒給家族成員。

進一步比對分析家族成員繼承者與非家族成員繼承者，若為家族成員接班，約49％在接班前，僅有家族企業工作經驗，兼具內外部工作經驗者，有47.5％，僅有3.5％家族成員繼承者，在接班前，未曾在家族企業歷練過。

(圖／遠見提供)

產學經歷與事業愈相關，愈能幫公司賺錢

繼承者若為專業經理人，僅具外部經驗的「空降」接班占比約10％，高於家族成員繼承者的3.5％。

而繼承者學經歷與事業營業項目有關者，占比約73％。而接棒前學歷與事業相關之繼承者，在平均ROE的表現，明顯高於學經歷與事業領域無關者。

(圖／遠見提供)

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此外，家族成員繼承者，接班前，在家族企業內擔任經理人的平均年資達7.26年，顯示家族企業對家族成員接班養成期，至少7年以上。

傳賢或傳子，依舊是台灣家族企業最重要的功課。不論繼承者是家族成員或專業經理人，可以確定的是，掌門人對繼承者的養成與準備，愈早啟動，對企業永續長青發展愈有利。

(圖／遠見提供)

本文作者：陳世哲、曹瓊文、許紋綾、林鳳琪

(本文摘自《遠見雜誌2月號428期》)